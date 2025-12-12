Orbán Balázs a Politicónak: Zsákutca a jelenlegi uniós irányvonal

Orbán Balázs a brüsszeli Politico újságírójával, Sarah Wheatonnek nyilatkozott a Politico Confidential legújabb epizódjában. A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetésben kifejtette: Európa csak akkor lesz képes visszanyerni erejét, ha a problémák valós okairól végre nyíltan beszél, és ha a brüsszeli elit helyett a demokratikus felhatalmazású nemzeti kormányok jelölik ki az irányt.
A politikai igazgató az interjúban kifejtette:
Európa ma belső válságban van. Társadalmi, gazdasági és vezetési problémák egyszerre nehezítik a kontinens működését, miközben súlyos geopolitikai félreértések torzítják a döntéshozatalt.
A válságnak jó indikátora a múlt héten az uniós külügyi szolgálat körül kirobbant legújabb korrupciós botrány – miközben Brüsszel következetesen „jogállamisági” köntösbe csomagolja a valójában politikai természetű vitákat, saját intézményi rendszeréből egymás után buknak ki a korrupciós ügyek. A felszín alatt egy technokrata, a választóktól elszakadt elit félrecsúszott stratégiája rajzolódik ki, amely döntő részben felelős az európai kudarcokért – mutatott rá Orbán Balázs.
Éppen ezért mondjuk hosszú ideje: a jelenlegi uniós irányvonal zsákutca, és a kontinens egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy továbbra is kritikátlan sodródással reagáljon a saját válságaira.”
Orbán Balázs azt is kiemelte, Magyarországnak ebben a légkörben kell felelős, szuverén döntéseket hoznia.
Ezért utazott a miniszterelnök novemberben előbb Washingtonba, majd Moszkvába: hogy biztosítsa hazánk energiaellátását, és a magyar érdekeknek megfelelően tárgyaljon mindkét nagyhatalommal”
– fogalmazott Orbán Balázs.
A teljes interjú itt elérhető angolul.