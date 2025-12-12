Orbán Balázs a Politicónak: Zsákutca a jelenlegi uniós irányvonal

Orbán Balázs a brüsszeli Politico újságírójával, Sarah Wheatonnek nyilatkozott a Politico Confidential legújabb epizódjában. A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetésben kifejtette: Európa csak akkor lesz képes visszanyerni erejét, ha a problémák valós okairól végre nyíltan beszél, és ha a brüsszeli elit helyett a demokratikus felhatalmazású nemzeti kormányok jelölik ki az irányt.

Orbán Balázs a Politicónak adott interjút (Kép forrása: Facebook/Orbán Balázs)

A politikai igazgató az interjúban kifejtette:

Európa ma belső válságban van. Társadalmi, gazdasági és vezetési problémák egyszerre nehezítik a kontinens működését, miközben súlyos geopolitikai félreértések torzítják a döntéshozatalt.

A válságnak jó indikátora a múlt héten az uniós külügyi szolgálat körül kirobbant legújabb korrupciós botrány – miközben Brüsszel következetesen „jogállamisági” köntösbe csomagolja a valójában politikai természetű vitákat, saját intézményi rendszeréből egymás után buknak ki a korrupciós ügyek. A felszín alatt egy technokrata, a választóktól elszakadt elit félrecsúszott stratégiája rajzolódik ki, amely döntő részben felelős az európai kudarcokért – mutatott rá Orbán Balázs.