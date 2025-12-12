Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump nem vár tovább: határidőt szabott az ukrajnai békének

Ezt látnia kell!

Kínos pillanat: Zelenszkijt faképnél hagyták

Orbán Balázs

Orbán Balázs a Politicónak: Zsákutca a jelenlegi uniós irányvonal

5 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar álláspont világos: a háború finanszírozása helyett békét, stabilitást és olyan európai vezetést szeretnénk, amely nem ideológiai reflexek, hanem a tagállami érdekek alapján épít stratégiát. Orbán Balázs részleteket közölt a vele készült interjúból, amely a brüsszeli Politico podcastjében jelent meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsBrüsszelmagyarország kormányaPoliticointerjú

Orbán Balázs a brüsszeli Politico újságírójával, Sarah Wheatonnek nyilatkozott a Politico Confidential legújabb epizódjában. A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetésben kifejtette: Európa csak akkor lesz képes visszanyerni erejét, ha a problémák valós okairól végre nyíltan beszél, és ha a brüsszeli elit helyett a demokratikus felhatalmazású nemzeti kormányok jelölik ki az irányt.

Orbán Balázs a Politiconak adott interjút.
Orbán Balázs a Politicónak adott interjút (Kép forrása: Facebook/Orbán Balázs)

A politikai igazgató az interjúban kifejtette:

Európa ma belső válságban van. Társadalmi, gazdasági és vezetési problémák egyszerre nehezítik a kontinens működését, miközben súlyos geopolitikai félreértések torzítják a döntéshozatalt.

A válságnak jó indikátora a múlt héten az uniós külügyi szolgálat körül kirobbant legújabb korrupciós botrány – miközben Brüsszel következetesen „jogállamisági” köntösbe csomagolja a valójában politikai természetű vitákat, saját intézményi rendszeréből egymás után buknak ki a korrupciós ügyek. A felszín alatt egy technokrata, a választóktól elszakadt elit félrecsúszott stratégiája rajzolódik ki, amely döntő részben felelős az európai kudarcokért – mutatott rá Orbán Balázs.

Éppen ezért mondjuk hosszú ideje: a jelenlegi uniós irányvonal zsákutca, és a kontinens egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy továbbra is kritikátlan sodródással reagáljon a saját válságaira.”

Orbán Balázs: Magyarország mellett lesz egy új „fekete báránya” az EU-nak

Orbán Balázs azt is kiemelte, Magyarországnak ebben a légkörben kell felelős, szuverén döntéseket hoznia. 

Ezért utazott a miniszterelnök novemberben előbb Washingtonba, majd Moszkvába: hogy biztosítsa hazánk energiaellátását, és a magyar érdekeknek megfelelően tárgyaljon mindkét nagyhatalommal”

 – fogalmazott Orbán Balázs.

A teljes interjú itt elérhető angolul.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!