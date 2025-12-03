Orbán Balázs: Abszurd politikai szatíra a Tisza előadása

Hírlevél

A politikai szatíra néha találó, de a valóság ma már önmagát múlja felül – írja Orbán Balázs, aki szerint a Tisza Párt titokban Brüsszel útmutatása alapján készítette el a most kiszivárgott, több mint 600 oldalas megszorítócsomagot, amely a családoktól és a vállalkozásoktól is súlyos ezermilliárdokat venne el. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmaz: amit az ellenzék próbál eltitkolni, az ma már groteszkebb, mint bármelyik politikai szatíra.
Magyar PéterTisza PártOrbán Balázs

Kifejezetten kedvelem a politikai szatírát, mert az abszurditást és groteszket használva a dolgok leglényegét emeli ki. Az ilyen írásokat olvasva szemmel látható, hogy a kormánnyal szembenálló baloldali körök minden kreatív energiát megmozgatnak, hogy elérjék a céljukat. Egy-egy szöveg néha egészen szórakoztatóra sikerül. Kár, hogy a valóság sokkal abszurdabb és groteszkebb, mint amit ezek a művek produkálni tudnak – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, Magyar Péter, Tisza Párt, Brüsszel, szatíra
Fotó: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója példának okáért megemlíti, hogy a Tisza Párt brüsszeli sorvezető alapján írta meg a saját kormányprogramját, amiről már számos politikus és szakértő ismerte el (ideértve Tarr Zoltánt, Ruszin-Szendi Romuluszt, Dálnoki Áront, Lengyel Lászlót és magát Magyar Pétert is), hogy a háttérben bizony szorgosan dolgoztak rajta. Azért paktáltak le Brüsszellel, hogy hatalomra kerülhessenek. 

A megállapodás egyszerű volt: cserébe végrehajtják mindazt, amit Brüsszel kér. 

 

Az eredeti kampányterv 

Az eredeti kampányterv világos volt, és meglehetősen furfangos: mindent megígérni, a valódi szándékokat eltitkolni, majd a választás után végrehajtani a brüsszeli programot. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint úgy is összefoglalhatnánk, hogy egészen a választásokig eltitkolni a baloldali befolyást. 

Erre utalt a Tisza alelnöke, amikor azt mondta: „erről nem beszélhetek, mert akkor megbukunk” – és hozzátette: előbb „választást kell nyerni, aztán mindent lehet”.

Orbán Balázs tájékoztatott: később kiszivárgott a programjuk egy része a sajtóba, és kiderült, hogy nem csak a szakértők és politikusok elszólásáról van szó – valóban adóemelésekre készülnek. 

Mint mondta, előbb fenyegetőztek, majd tagadták és hazudoztak. Most azonban napvilágra került a teljes, több mint 600 oldalas megszorítócsomag – és durvább, mint bárki gondolta volna. 

 

Orbán Balázs: A legjobb szatíra az élet

Ráadásul a dokumentumot aláírták azok, akik korábban maguk is bevallották, hogy dolgoznak a Tisza-csomagon. 

  • 1200 milliárdot vennének el a családoktól, 3700 milliárdot a vállalkozásoktól adóemeléseken és megszorító intézkedéseken keresztül. 
  • Megnyirbálnák a családtámogatási rendszert, 
  • adót vetnének ki a nyugdíjakra,
  •  progresszív adózást vezetnének be, 
  • növelnék a magyar vállalkozások terheit, és még hosszasan lehetne folytatni.

„És mindezt miért? Erre is választ kaptunk Magyar Péter brüsszeli főnökeitől: újabb milliárdokkal kell támogatni az ukrán háborút, és fel kell készíteni Európát egy Oroszországgal szembeni háborúra. Sőt, az európai vezetők már nyíltan beszélnek arról, hogy „megelőző csapást” kell mérni Oroszországra. A háborús nyilatkozatok és haditervek egymás után látnak napvilágot” – írja Orbán Balázs.

Úgy tűnik, hogy senki nem tud jobb szatírát írni, mint maga az élet”

– zárta gondolatait a politikai igazgató.

 

