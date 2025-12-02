Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A baloldal Brüsszel hangján szól – és újra adót emelne

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a baloldal gazdaságpolitikai tervei valójában a brüsszeli háborús stratégiát szolgálják. Orbán Balázs úgy véli, a megszorítások visszahozása lenne az első lépés egy olyan struktúrához, amely forrásokat csoportosítana át Ukrajnába és Brüsszelbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsBrüsszelgazdaságpolitikai tervbaloldalUkrajna

Orbán Balázs szerint a baloldali pártok megszorítási csomaggal kapcsolatos elképzeléseit komolyan kell venni, mert azok pontosan megfelelnek az Európai Unió háborús felkészülési terveinek. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs figyelmeztetett: A baloldal gazdaságpolitikai tervei valójában a brüsszeli háborús stratégiát szolgálják (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Minden, ami ott le van írva, benne van az uniós dokumentumokban” 

– figyelmeztetett, hozzátéve: a mögöttük álló szakértői kör és gazdasági elit ugyanazt a modellt szeretné visszahozni Magyarországra, amely magasabb adókat és a támogatások kivezetését jelentené.

„Jézus” – Így fogadták a Tisza 600 oldalas megszorítótervét a Karmelitában

Engedelmesség minden áron

A politikai igazgató szerint a baloldal célja egy olyan rendszer megteremtése, amelyen keresztül könnyedén be lehet gyűjteni a forrásokat, majd azokat a brüsszeli elosztási mechanizmuson át lehet adni Ukrajnának és más kedvezményezetteknek. 

Olyan kormány kell, aki nem ugrabugrál, nem „jammerol”, nem nyafog, hanem ezeket a megközelítéseket át tudja vinni az európai embereken – akkor is, ha akarják, és akkor is, ha nem”

szögezte le, hozzátéve: a magasabb személyi jövedelemadó, a magasabb társaságiadó-kulcsok, az extra sarcok és a rezsitámogatások kivezetése mind részei ennek a háborús felkészülési logikának.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!