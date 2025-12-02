Orbán Balázs: A baloldal Brüsszel hangján szól – és újra adót emelne

Orbán Balázs szerint a baloldali pártok megszorítási csomaggal kapcsolatos elképzeléseit komolyan kell venni, mert azok pontosan megfelelnek az Európai Unió háborús felkészülési terveinek.
Minden, ami ott le van írva, benne van az uniós dokumentumokban”
– figyelmeztetett, hozzátéve: a mögöttük álló szakértői kör és gazdasági elit ugyanazt a modellt szeretné visszahozni Magyarországra, amely magasabb adókat és a támogatások kivezetését jelentené.
Engedelmesség minden áron
A politikai igazgató szerint a baloldal célja egy olyan rendszer megteremtése, amelyen keresztül könnyedén be lehet gyűjteni a forrásokat, majd azokat a brüsszeli elosztási mechanizmuson át lehet adni Ukrajnának és más kedvezményezetteknek.
Olyan kormány kell, aki nem ugrabugrál, nem „jammerol”, nem nyafog, hanem ezeket a megközelítéseket át tudja vinni az európai embereken – akkor is, ha akarják, és akkor is, ha nem”
– szögezte le, hozzátéve: a magasabb személyi jövedelemadó, a magasabb társaságiadó-kulcsok, az extra sarcok és a rezsitámogatások kivezetése mind részei ennek a háborús felkészülési logikának.