Orbán Balázs: A baloldal Brüsszel hangján szól – és újra adót emelne

Orbán Balázs szerint a baloldali pártok megszorítási csomaggal kapcsolatos elképzeléseit komolyan kell venni, mert azok pontosan megfelelnek az Európai Unió háborús felkészülési terveinek.

Orbán Balázs figyelmeztetett: A baloldal gazdaságpolitikai tervei valójában a brüsszeli háborús stratégiát szolgálják (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Minden, ami ott le van írva, benne van az uniós dokumentumokban”

– figyelmeztetett, hozzátéve: a mögöttük álló szakértői kör és gazdasági elit ugyanazt a modellt szeretné visszahozni Magyarországra, amely magasabb adókat és a támogatások kivezetését jelentené.