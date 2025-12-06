Brüsszel tovább szítja a feszültséget, miközben a békepárti hangok Kecskeméten erősödnek

Magyar Péternek is odaszúrt

Orbán Balázs szerint a pártszimpátiáktól és pártpolitikai preferenciáktól függetlenül egyetlen kérdés válik döntővé a 2026-os választáson: ki az a magyar politikus, aki képes megóvni Magyarországot a háború eszkalációjától. Úgy fogalmazott, arról kell felelősen gondolkodni, ki az, aki „le tud ugrani Magyarországgal együtt a háborús vonatról, és képes megőrizni az ország békéjét és biztonságát – nem engedve, hogy a magyar források Ukrajnába vándoroljanak.”

A politikai igazgató egyértelműen fogalmazott:

Brüsszel kedvence, Ukrajna kedvence nem képes erre a feladatra! Aki erre képes, az Orbán Viktor!”

– hangsúlyozta a politikus.

Orbán Balázs arra kérte az embereket, hogy dolgozzanak együtt, mert szerinte ugyanazzal az elszántsággal, amellyel korábban „kiszorították a migrációpárti elitet”, most a háborúpárti elitet is le lehet váltani. Úgy véli, a tét történelmi: megőrizhető-e Magyarország békéje egy olyan Európában, ahol egyre több politikai erő a konfliktus eszkalációjában látja a megoldást.

Az eszkaláció közepén

Orbán Balázs a kecskeméti rendezvényen arról beszélt, hogy az eszkaláció mindig jól felismerhető szakaszokban zajlik, és Európa ma már egy veszélyesen előrehaladott állapotban van. Három fázist különböztetett meg: az első a diplomáciai kapcsolatok megszakítása – ez szerinte sajnos már megtörtént az orosz–ukrán háború során. Sőt, ma már azokat is támadás éri politikai és médiafronton, akik a diplomáciai csatornák nyitva tartását próbálják szorgalmazni.

A második szakasz a háborúra való felkészülés. Ennek része a szankciók bevezetése, a háborús tervek előkészítése, valamint a hadiipar felpörgetése. Orbán Balázs szerint Európa most pontosan ebben a fázisban van: a retorika, a gazdasági döntések és az ipari mozgások egyaránt ezt mutatják.

A harmadik – és egyben végső – szakaszként a politikai igazgató a nyílt katonai konfliktust jelölte meg. Úgy fogalmazott: ha a kontinens nem változtat irányt, akkor a logikus következő lépés már maga a háború lenne, amelyet mindenképp el kellene kerülni.

A háborús eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

– hangsúlyozta Orbán Balázs.