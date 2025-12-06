Brüsszel tovább szítja a feszültséget, miközben a békepárti hangok Kecskeméten erősödnek

Magyar Péternek is odaszúrt
Orbán Balázs szerint a pártszimpátiáktól és pártpolitikai preferenciáktól függetlenül egyetlen kérdés válik döntővé a 2026-os választáson: ki az a magyar politikus, aki képes megóvni Magyarországot a háború eszkalációjától. Úgy fogalmazott, arról kell felelősen gondolkodni, ki az, aki „le tud ugrani Magyarországgal együtt a háborús vonatról, és képes megőrizni az ország békéjét és biztonságát – nem engedve, hogy a magyar források Ukrajnába vándoroljanak.”
A politikai igazgató egyértelműen fogalmazott:
Brüsszel kedvence, Ukrajna kedvence nem képes erre a feladatra! Aki erre képes, az Orbán Viktor!”
– hangsúlyozta a politikus.
Orbán Balázs arra kérte az embereket, hogy dolgozzanak együtt, mert szerinte ugyanazzal az elszántsággal, amellyel korábban „kiszorították a migrációpárti elitet”, most a háborúpárti elitet is le lehet váltani. Úgy véli, a tét történelmi: megőrizhető-e Magyarország békéje egy olyan Európában, ahol egyre több politikai erő a konfliktus eszkalációjában látja a megoldást.
Az eszkaláció közepén
Orbán Balázs a kecskeméti rendezvényen arról beszélt, hogy az eszkaláció mindig jól felismerhető szakaszokban zajlik, és Európa ma már egy veszélyesen előrehaladott állapotban van. Három fázist különböztetett meg: az első a diplomáciai kapcsolatok megszakítása – ez szerinte sajnos már megtörtént az orosz–ukrán háború során. Sőt, ma már azokat is támadás éri politikai és médiafronton, akik a diplomáciai csatornák nyitva tartását próbálják szorgalmazni.
A második szakasz a háborúra való felkészülés. Ennek része a szankciók bevezetése, a háborús tervek előkészítése, valamint a hadiipar felpörgetése. Orbán Balázs szerint Európa most pontosan ebben a fázisban van: a retorika, a gazdasági döntések és az ipari mozgások egyaránt ezt mutatják.
A harmadik – és egyben végső – szakaszként a politikai igazgató a nyílt katonai konfliktust jelölte meg. Úgy fogalmazott: ha a kontinens nem változtat irányt, akkor a logikus következő lépés már maga a háború lenne, amelyet mindenképp el kellene kerülni.
A háborús eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
A politikus figyemeztetett, hogy Magyarországnak ne szabad követnie Csehország példáját, akik szintén belesodródtak a háborús pszichózisba, és éveknek kellett eltelnie, hogy olyan vezetőt válasszanak meg, aki ebből ki tudja rántani az országot.
Az EU gazdasági súlya drámaian csökken – politikai hibák és háborús nyomás alakítják Európa jövőjét
Az Európai Unió gazdasági ereje évtizedek óta folyamatosan zsugorodik: míg korábban a globális gazdaság 25 százalékát adta, ma már mindössze 15 százalékot képvisel, és a becslések szerint tíz év múlva akár 5 százalékra is visszaeshet. A hanyatlás hátterében súlyos, évek óta húzódó strukturális problémák állnak: rosszul vezetett gazdaságpolitika, hibás energiastratégia és egy olyan brüsszeli szabályozási szemlélet, amely nem ösztönzi, hanem gúzsba köti az innovációt.
A politikai igazgató szerint az EU mára úgy tekint magára, mint egy „szabályozási szuperhatalomra”: nem támogatja az új technológiák létrejöttét, hanem túlzott előírásokkal próbálja kordában tartani őket. Ebből következik, hogy a tőke egyre inkább elhagyja Európát – vállalatok, kutatási központok, technológiai óriások költöznek át olyan térségekbe, ahol a fejlődést nem büntetik, hanem ösztönzik.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az európai elit – ahelyett hogy a valós problémákkal foglalkozna – saját politikai pozícióját próbálja megvédeni. A legnépszerűbb európai pártokat sorra vegzálják, korlátozzák, vagy megnehezítik indulásukat a választásokon, miközben az uniós intézmények egyre kevésbé működnek demokratikusan.
Mindez egy olyan polikrízis időszakában történik, amelyre ránehezedik a már négy éve tartó háború is. Bár az Egyesült Államok a konfliktus lezárásán dolgozik, Európa ezzel párhuzamosan már egy Oroszország elleni eszkalációs forgatókönyvet is előkészít. Emellett gyorsított ütemben halad Ukrajna uniós csatlakozása, amelynek céldátuma 2029.
A politikai igazgató szerint Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése – miszerint szükség esetén megvédenék Ukrajnát – nem véletlen. Amennyiben Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, az Unió szerződéses kötelessége lesz a katonai segítségnyújtás, vagyis nyíltan Oroszországgal szemben kellene fellépnie.
A jelenlegi trendek alapján a kontinens nemcsak gazdaságilag gyengül, hanem egyre közelebb sodródik egy olyan konfliktushoz is, amely alapjaiban határozná meg Európa következő évtizedeit.
Orbán Balázs azzal kezdte mondókáját, hogy a napokban, mialatt Brüsszelben egy konferencián járt, az a hír járta, hogy a brüsszeli karácsonyi vásárban (amit ott átneveztek téli vásárrá), a kis Jézust lefejezték. Mint kiderült, erről nem volt szó, de a kis Betlehe, környezetét körberakták szivráványos zászlókkal. Orbán Balázs szerint ez az eset is megmutatta, hogy Európa súlyos krízisben van, melynek egyik eleme a migráció. Orbán Balázs kijelentette, hogy az elmúlt évek igazolták, hogy Magyarország jól tette, hogy lezárta határait az illegális migránsok miatt, ugyanis több, mint 10 milliómigráns áramlott be Európába. A politikai igazgató hozzátette, hogy a fejlődő országokban viszont valóságos születésrobbanás történt, szemben az európai tendenciákkal.
