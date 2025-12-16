Orbán Balázs: Brüsszel a saját szabályait is felrúgná Ukrajna gyorsított csatlakoztatásáért

Ukrajna európai uniós támogatásának a kiterjesztésével összefüggésben új, nyugtalanító részletekre hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.

Egy spanyol lap szerint az Európai Unió vezetése már Magyarország megkerülésére készül Ukrajna EU-csatlakozása érdekében. Orbán Balázs arra figyelmeztet, hogy ez újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszelben a jog uralmát már felváltották a politikai érdekek. Fotó: Vajda János / MTI

Orbán Balázs szerint Brüsszel nem vitát akar folytatni a tagállamokkal, hanem nyomást gyakorol rájuk

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézi, hogy a spanyol El Debate lap friss beszámolója szerint Brüsszel kész akár saját jogszabályait is félretenni annak érdekében, hogy felgyorsítsa Ukrajna európai uniós csatlakozását, amennyiben Magyarország továbbra sem hajlandó saját nemzeti érdekeivel szemben támogatni a folyamatot.

A lap információi szerint Marri Bjerre dán EU-ügyi miniszter és Marta Kos bővítési biztos Lvivben egyeztetett az ukrán kormány képviselőivel. A tárgyalások lényege, hogy Ukrajna úgy hajtson végre úgynevezett technikai reformokat, hogy közben elmaradnának a formális csatlakozási tárgyalások. Ez lehetővé tenné, hogy a folyamat „gyorsítópályára” kerüljön, amint Magyarország – Orbán Viktor vezetésével – feladná ellenállását.

Orbán Balázs szerint mindez világosan mutatja, hogy Brüsszel nem vitát akar folytatni a tagállamokkal, hanem nyomást gyakorol rájuk. Ha egy ország, jelen esetben Magyarország nem hajlandó automatikusan igazodni az uniós központ politikai akaratához, akkor a döntéshozók készek megkerülni is a szabályokat.

Orbán Balázs szerint a spanyol sajtóértesülések egyértelműen igazolják ezt az állítást, hiszen az uniós vezetők nem a szerződések és az egyhangúság elve mentén haladnak, hanem politikai céljaik érdekében hajlandók új értelmezéseket, sőt kiskapukat keresni. A kérdés immár nem az, hogy Ukrajna felkészült-e az uniós tagságra, hanem az, hogy Brüsszel meddig hajlandó elmenni politikai céljai érdekében, akár a saját törvényeit is felrúgva.

Vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben”

- írta bejegyzése zárásaként a politikai igazgató emlékeztetve Orbán Viktor miniszterelnök mohácsi Háborúellenes Gyűlésen elhangzott szavaira.