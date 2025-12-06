Orbán Balázs: Brüsszel gőzerővel dolgozik egy közvetlen európai-orosz háborún

Azt látom, hogy radikálisan új helyzet van Európában. Négy éve tart az orosz-ukrán háború. Szerencsére az Egyesült Államok nagy erőkkel dolgozik a lezárásán. Mi ebben támogatjuk őket, reméljük, hogy sikerrel járnak. Ám ami ennél sokkal riasztóbb, hogy ezzel párhuzamosan Európa gőzerővel dolgozik egy Európa-orosz háború elindításán és felkészítésén.

Orbán Balázs: Ukrajna erőltetett csatlakozásának dátuma sem véletlen

Fotó: Orbán Balázs Facebok oldala

már az időrendet is meghatározták. Ursula von de Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, 2030-ra kell készen állnunk egy Európa és Oroszország közötti direkt katonai konfrontációra. Ebbe a sorba illeszkedik Ukrajna gyorsított Európai uniós csatlakozása, aminek az általuk meghatározott céldátuma 2029. Mindez azért fontos, mert ha Ukrajna tagja az Európai Uniónak, akkor egyfelől sokkal könnyebb oda forrásokat átcsoportosítani, másrészt könnyebb onnan katonai műveleteket indítani és az európai katonai erőket is bevonni egy Oroszországgal szembeni direkt konfliktusba.

Így

amikor Ruszin-Szendi Romulusz "a maga bárdolatlan stílusával" azt mondja, hogyha Ukrajna tagja az Európai uniónak, akkor jogos, hogy a mi erőink bevonuljanak oda, rátapint a lényegre.

Ugyanis valóban, az Európai Unióról szóló szerződés negyvenkettedik paragrafus hetedik cikke egy védelmi klauzula. Ha fegyveres támadás ér egy tagországot, mindenkinek kötelessége megvédeni és onnan már nincs kiút - világította meg az összefüggéseket.

Orbán Viktor: csak mag unkra számíthatunk, szuverénnek kell maradunk