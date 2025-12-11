Orbán Balázs: Brüsszel haditervet ír, miközben Európának béketervre lenne szüksége

Orbán Balázs a közösségi oldalán reagált a Der Spiegel német hetilap legújabb kiadására, amely egyszerre támadja Donald Trumpot, az Egyesült Államok volt elnökét és Vlagyimir Putyint, az orosz elnököt.

A Der Spiegel legújabb címlapját kommentálta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, amelyen Donald Trumpot és Vlagyimir Putyint „Európa ellenségeként” ábrázolja a német hetilap. Orbán Balázs szerint ez a háborús propaganda újabb felvonása, amely azt mutatja: Brüsszel a béke helyett továbbra is a konfliktust választja, miközben az európai emberek békét és biztonságot akarnak. Kép: Facebook

Orbán Balázs szerint a brüsszeli elit valójában a béke elősegítése helyett csak újabb fegyverszállításokat, szankciókat és pénzügyi csomagokat tervez Ukrajna támogatására

Hölgyeim és Uraim! A német Der Spiegel címlapján láthatják a háborús propaganda következő felvonását: Két gonosztevő, egy cél. Hogyan támadja Trump és Putyin Európát?”

- írta a miniszterelnök politikai igazgatója a német lap aktuális címlapjával kapcsolatban.

A fideszes politikus szerint a lap címlapja nem pusztán újságírói túlzás, hanem a háborús propaganda egyik újabb jele, amely a félelemkeltésre és a konfliktus fenntartására épít.

Mi lenne, ha ahelyett, hogy Brüsszel a háborús hevületében a transzatlanti szövetséget is felrúgná, megpróbálna az európai emberek érdekében a békére törekedni?”

- tette fel a kérdést Orbán Balázs, hozzátéve, hogy:

A kérdés persze költői, hiszen tudjuk, hogy az ő asztalukon béketerv helyett haditerv van.”