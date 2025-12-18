Hírlevél
Miközben Brüsszel újabb milliárdokat irányítana Ukrajnába, és hosszú távra bebetonozná a háború finanszírozását, az európai gazdák tömegei a saját megélhetésükért és jogaikért vonultak utcára az uniós fővárosban. Orbán Balázs arra utalt, hogy jól látszik a brüsszeli elit kettős mércéje: Ukrajna pénzelésére mindig van forrás, a gazdák problémáira viszont annál kevesebb figyelem jut.
Miközben a brüsszeli elit Ukrajnának küldené az európaiak pénzét, a gazdák a saját megélhetésükért és jogaikért tüntetnek! – írja Facebook-videója felett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: brüsszel Ukrajnába küldené a pénzt, a gazdák közben a megélhetésért tüntetnek
Orbán Balázs arra utalt, hogy jól látszik a brüsszeli elit kettős mércéje Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla, az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazta a Rearm Europe nevű katonai csomagot, amellyel hosszú távra intézményesítik a háború finanszírozását, és Ukrajna előtt is megnyitják az uniós védelmi alapokat. Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett.

Közben az uniós agrár-érdekképviseletek becslése szerint mintegy tízezer gazdálkodó érkezett a Brüsszelbe a 27 tagállamból, ezzel az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésére kerül sor az Európai Unió székhelyén. A traktorok ellepték az EU-negyed környékét, a rendőrség pedig jelentős erőket vonultatott fel. A szigorú biztonsági intézkedések részeként a rendőrök az Európai Bizottság épületének környékét kordonokkal és szögesdróttal zárták le. 

 

