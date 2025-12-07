Orbán Balázs: A szakadékba robogó Európa vonatáról egyetlen ember segítségével tudunk leugrani

„Az előttünk álló időszakban a legfontosabb kérdés az lesz, hogy azon gondolkodjunk, ki az a magyar politikus, akiről megalapozottan feltehető, hogy a szakadékba robogó Európa esetében le tud ugrani Magyarországgal együtt erről a háborús vonatról, meg tudja őrizni a magyarok békéjét, biztonságát, a gazdasági fejlődésnek a lehetőségét, nem hagyja, hogy Ukrajnába menjenek a magyar források. És ki az, akinek esélye van arra, hogy esetleg az európai elitet, a háborúpárti elitet is kisiklassa úgy, ahogy kisiklatta a migrációpárti elitet 10 évvel ezelőtt. És ki az a politikus, akiről megalapozott kétség merül föl, hogy erre nem lesz képes" - jelentette ki Orbán Balázs a fideszes rendezvényen.

Orbán Balázs Orbán Viktort méltatta a Digitális Polgári Körök kecskeméti gyűlésén. Forrás: Facebook

Orbán Balázs: Brüsszel kedvence szelfizni tud, de mást nem

Majd Magyar Péterre célozva hozzátette: „lehet, hogy szelfizni tud, de Brüsszel kis kedvence, Ukrajna kedvence nyilvánvalóan nem képes ennek a feladatnak az ellátására. És ez az a feladat, amit Magyarország következő miniszterelnökétől, szerintem pártpolitikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek elvárnak. Ennek a feladatnak az ellátására egyetlen ember képes: Orbán Viktor miniszterelnök.”