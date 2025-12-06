Orbán Balázs: Együtt a háború ellen, ezúttal Kecskeméten

Európa ma egyszerre több válsággal küzd: gazdasági nehézségek, magas energiaárak, visszaeső teljesítmény és egyre feszültebb geopolitikai helyzet sújtja a mindennapokat. Mindezeket tovább terheli a háború, amely nemcsak emberéleteket követel, hanem gazdaságilag is rombolja az EU működését – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Kecskeméten, a Háborúellenes gyűlésen.

Orbán Balázs: A rossz döntések sajnos veszélyesen közel sodorhatnak minket egy nagyobb katonai konfliktushoz

Fotó: Orbán Balázs Facebok oldala

Rámutatott, a rossz döntések sajnos veszélyesen közel sodorhatnak minket egy nagyobb katonai konfliktushoz. A béke azonban nem magától jön el, nekünk kell tennünk érte.

Ha egységben állunk ki a béke mellett, akkor lehetőségünk van arra, hogy Európát is a jó irányba fordítsuk. Össze kell gyűlnünk, egységbe kell forrnunk, és együtt, nyugodtan, megfontoltan mindenkivel beszélnünk kell. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem a saját jövőnkről és a persze a gyermekeink, unokáink jövőjéről szóló kérdés. Ha ezt a munkát szépen, szeretetben, nyugalomban elvégezzük, akkor ki fogjuk söpörni a háborúpárti elitet Brüsszelből és Magyarországról is!