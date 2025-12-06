Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Együtt a háború ellen, ezúttal Kecskeméten

22 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha egységben állunk ki a béke mellett, akkor lehetőségünk van arra, hogy Európát is a jó irányba fordítsuk – mondta Orbán Balázs
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsEUKecskemétminiszterelnök

Európa ma egyszerre több válsággal küzd: gazdasági nehézségek, magas energiaárak, visszaeső teljesítmény és egyre feszültebb geopolitikai helyzet sújtja a mindennapokat. Mindezeket tovább terheli a háború, amely nemcsak emberéleteket követel, hanem gazdaságilag is rombolja az EU működését – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Kecskeméten, a Háborúellenes gyűlésen.

orbán balázs
Orbán Balázs: A rossz döntések sajnos veszélyesen közel sodorhatnak minket egy nagyobb katonai konfliktushoz 
Fotó: Orbán Balázs Facebok oldala

Rámutatott, a rossz döntések sajnos veszélyesen közel sodorhatnak minket egy nagyobb katonai konfliktushoz. A béke azonban nem magától jön el, nekünk kell tennünk érte.

Ha egységben állunk ki a béke mellett, akkor lehetőségünk van arra, hogy Európát is a jó irányba fordítsuk. Össze kell gyűlnünk, egységbe kell forrnunk, és együtt, nyugodtan, megfontoltan mindenkivel beszélnünk kell. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem a saját jövőnkről és a persze a gyermekeink, unokáink jövőjéről szóló kérdés. Ha ezt a munkát szépen, szeretetben, nyugalomban elvégezzük, akkor ki fogjuk söpörni a háborúpárti elitet Brüsszelből és Magyarországról is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!