Orbán Balázs: Először fordul elő, hogy az EU háborús kölcsönt nyújt egy unión kívüli, háborúban álló államnak

A nyílt, azonnali hadüzenetet ugyan sikerült elkerülni, de 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett: először fordult elő, hogy az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak a háború megnyerése érdekében – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken.
Ezért nagyon komor a hangulata a politikusnak, hiszen a döntés nem semleges pénzügyi döntés – mutatott rá, majd kifejtette:
Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát.
Orbán Balázs szerint ez nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha – tette hozzá.
A miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte, Magyarország ebből kimarad:
- nem veszünk részt háborús kölcsönökben,
- nem sodródunk bele a konfliktusba,
- és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék.
Orbán Balázs: Nem szeretnék ilyen jövőt Magyarországnak
Azt is hangsúlyozta a politikus, hogy nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, „fifikájára” és szövetségépítési képességére szükség van.
Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra:
Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat,
és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után. És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi…”
Nem szeretnék ilyen jövőt Magyarországnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország!”
– tette hozzá.