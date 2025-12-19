A nyílt, azonnali hadüzenetet ugyan sikerült elkerülni, de 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett: először fordult elő, hogy az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak a háború megnyerése érdekében – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken.

Orbán Balázs: Először fordul elő, hogy az EU háborús kölcsönt nyújt egy unión kívüli, háborúban álló államnak

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Ezért nagyon komor a hangulata a politikusnak, hiszen a döntés nem semleges pénzügyi döntés – mutatott rá, majd kifejtette:

Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát.

Orbán Balázs szerint ez nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha – tette hozzá.

A miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte, Magyarország ebből kimarad:

nem veszünk részt háborús kölcsönökben,

nem sodródunk bele a konfliktusba,

és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék.

Orbán Balázs: Nem szeretnék ilyen jövőt Magyarországnak

Azt is hangsúlyozta a politikus, hogy nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, „fifikájára” és szövetségépítési képességére szükség van.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra:

Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat,

és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után. És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi…”

Nem szeretnék ilyen jövőt Magyarországnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország!”

– tette hozzá.