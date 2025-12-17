Orbán Balázs: Európa a háború kiszélesítésének veszélyes útjára lépne

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztet, hogy az európai háborús politika új, halálosan veszélyes szintre léphet.

Újabb aggasztó fordulat körvonalazódik az ukrajnai háborúban, az európai vezetők immár nemcsak fegyverekkel, hanem katonákkal is beavatkoznának a konfliktusba. Orbán Balázs szerint ez a döntés már egy közvetlen európai-orosz összecsapás lenne, sőt a világháborús eszkaláció kockázatát is magában hordozza. Fotó: KAY NIETFELD / dpa-Pool



Orbán Balázs: Magyarország nem támogatja az európai erők bevonását az ukrajnai konfliktusba

A miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy tíz európai vezető és Ursula von der Leyen hétfőn Berlinben egyeztetett annak érdekében, hogy „a biztonsági garanciák részeként” európai csapatokat küldhessenek Ukrajnába.

Az európai vezetők az eszkaláció újabb lépcsőfokára hágnának fel, és megtennék azt, ami eddig elképzelhetetlennek tűnt: európai csapatokat küldenének Ukrajnába”

- fogalmazott Orbán Balázs, hangsúlyozva, hogy ez a lépés alapjaiban változtatná meg a háború természetét.

A politikus felidézte Kaja Kallasnak, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a nyilatkozatát is, aki szerint Ukrajnának „nem lehetnek pusztán papíron létező garanciái”. Kallas úgy fogalmazott:

Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát.”

Orbán Balázs szerint azonban éppen ez az a pont, ahol Európa átlép egy veszélyes határt. Mint írta, az európai katonák megjelenése Ukrajnában „újabb öles lépés egy közvetlen európai-orosz konfliktus irányába”, amely már a harmadik világháború kockázatát hordozza magában. Különösen annak ismeretében, hogy Oroszország többször egyértelművé tette, nem fogadja el NATO-tagállamok katonáinak ukrajnai jelenlétét.

Ha európai katonák jelennek meg Ukrajnában, a konfliktus minősége megváltozik: Európa proxy hadviselő félből közvetlen harcoló féllé válik”

- figyelmeztetett, a fideszes politikus, aki szerint egy ilyen lépés nem a háború lezárását, hanem annak kiszélesítését készítené elő, és olyan pontra sodorhatja Európát, „ahonnan már nincs politikai visszalépés”.

A bejegyzés végén Orbán Balázs egyértelművé tette Magyarország álláspontját is: