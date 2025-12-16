Háború vagy béke: Orbán Balázs szerint most ez Európa igazi kérdése

Hírlevél
„Egy emberöltőnyi béke után Európa háborúra készíti fel polgárait” – erre a riasztó következtetésre jutott a Wall Street Journal elemzése. Orbán Balázs szerint megdöbbentő, hogy a békeprojektként indult Európai Unió mára a saját küldetésének antitézise lett. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, ez nem véletlen.
orbán balázseurópai unióeurópa

„Egy emberöltőnyi béke után Európa háborúra készíti fel polgárait” – ezzel a címmel közölt figyelemre méltó elemzést a Wall Street Journal. Az amerikai lap szerint egyre inkább szembeötlő, hogy az európai vezetők háborús retorikára váltottak, ami mély pszichológiai fordulat egy olyan kontinensen, amely a világháborúk után éppen a béke, az együttműködés és a jólét ígéretére épült – hívja fel rá a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs.

Mi a végsőkig ragaszkodni fogunk a békepárti álláspontunkhoz, és nem fogjuk hagyni, hogy kockára tegyék a magyar emberek biztonságát és megélhetését – jelentette ki Orbán Balázs Forrás: Facebook
Orbán Balázs szerint a békeprojektként indult Európai Unió mára a saját küldetésének antitézise lett Forrás: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejti: a Wall Street Journal leírja, hogy az Európa biztonságáért felelős vezetők ma már rendszeresen olyan üzenetet közvetítenek, amely még egy évtizede is elképzelhetetlen lett volna: fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra. A cikk szerint ma már alig telik el hét anélkül, hogy vezető politikusok, vagy katonai vezetők ne készítenék a nyilvánosságot egy közelgő fegyveres konfliktus szükségszerűségére. 

Valóban megdöbbentő, hogy a békeprojektként indult Európai Unió mára a saját küldetésének antitézise lett. Ez nem véletlen. 

„Az európai vezetők háborúpárti megnyilvánulásai egy tudatos eszkalációs művelet részei, melynek célja, hogy elfogadtassák az európai emberekkel a háborúval járó sorkatonaságot, a gazdasági megszorításokat és végső soron a saját gyermekeik feláldozását egy idegen konfliktus oltárán”

– írja Orbán Balázs, és hozzáteszi, a brüsszeli elit, amely minden más területen kudarcot vallott, a háborús fenyegetésben látja utolsó esélyét hatalma megtartására és további központosítására. 

 

Orbán Balázs számos példát felvázolt

A politikus arra is felhívja a figyelmet, hogy a példák sokasága önmagáért beszél:

  • Friedrich Merz német kancellár Putyin ukrajnai stratégiáját Hitler 1938-as terjeszkedéséhez hasonlítja, azt állítva, hogy Ukrajna megtámadása után Európa következik. 
  • A NATO főtitkára szerint a konfliktus már Európa küszöbén áll, és a társadalmaknak olyan háborúra kell felkészülniük, amilyet a nagyszüleik és dédszüleik éltek át. 
  • A francia vezérkari főnök arról beszélt nemrég, hogy Franciaország veszélyben van, ha „meginog, mert nincs felkészülve arra, hogy elveszítse gyermekeit, és hogy gazdasági áldozatokat hozzon”.
  • A brit hírszerzés vezetője szerint „most egy béke és háború közötti átmeneti helyzetben vagyunk”.
  • A brit haderő parancsnoka nemrég kijelentette: pályafutása során soha nem látott ilyen veszélyes helyzetet, és „egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért”.
  • Kees Klompenhouwer holland diplomata írása szintén néhány napja jelent meg az ukrán sajtóban, mely amellett érvel, hogy Európának egy hosszú, nagy intenzitású háborúra kell berendezkednie Oroszországgal szemben.
  • Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európának kilátásba kell helyeznie egy Oroszországgal szembeni megelőző csapás megindítását. Úgy véli, az uniónak mindenképp agresszív stratégiában kell gondolkodnia Moszkvával szemben.
  • Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Európának katonai egységeket kellene vezényelnie Ukrajnába a biztonsági garanciák részeként: „[Ukrajna esetében] meg kell néznünk, mik azok a kézzelfogható biztonsági garanciák. Ezek nem lehetnek papírok vagy ígéretek. Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát”.
  • Ruszin-Szendi Romulusz, a brüsszeli stratégia magyar végrehajtásáért felelős Tisza Párt vezető politikusa sem véletlenül szólta el magát, amikor arról beszélt „ha Ukrajna vagy NATO-, vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink”.

Így főzik meg lassan a békát: apránként szoktatják hozzá az európai társadalmakat ahhoz a gondolathoz, hogy a háború elkerülhetetlen – írja Orbán Balázs, és kiemeli: 

Pedig ez nem igaz, a háború nem szükségszerű. Éppen ellenkezőleg: az amerikai békekezdeményezésnek köszönhetően soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború politikai lezárásának lehetőségéhez. Az Egyesült Államok új stratégiája már a geopolitikai és gazdasági stabilitás helyreállításáról beszél.

A politikai igazgató hozzáteszi:

Európa és Magyarország most válaszút előtt áll. Vagy követi a brüsszeli elit háborús logikáját, vagy az emberek érdekét választja: a békét, a biztonságot és a stabilitást. Még van lehetőség letérni a pusztító háborúhoz vezető útról. Ehhez nem kell mást tenni, mint támogatni az amerikai békekezdeményezést, és nemet mondani az eszkalációs tervre. 

Egy dolog biztos: mi a végsőkig ragaszkodni fogunk a békepárti álláspontunkhoz, és nem fogjuk hagyni, hogy kockára tegyék a magyar emberek biztonságát és megélhetését – zárja gondolatait Orbán Balázs

 

