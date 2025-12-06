Hírlevél
Orbán Balázs: Ez a három dolog kell a háborúhoz

16 órája
Olvasási idő: 3 perc
Indoklást adott a miniszterelnök politikai igazgatója arról, miért akar Magyarország kimaradni a háborúból. Orbán Balázs ugyanis elmondta, a háborúhoz három dolog kell - ezt történelmi ismereteinkből mindannyian tudjuk, nem változottt.
A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Ezért akarják elvenni a magyarok pénzét megszorításokon keresztül - érvelt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Tehát valahonnan ezt a pénzt valahonnan elő akarják teremteni az európaiak, valahonnan a háborúhoz szükséges forrásokat be akarják gyűjteni.

Orbán Balázs szerint  aháborúhoz még mindig három dolog kell, és a csehek példáján láthatjuk, milyen, ha valaki a harcoknak alárendeli a saját nemzetét
Fotó: Orbán Balázs Facebok oldala

Álljon előttünk intő jelként Csehország példája. Az ország pár évvel ezelőtt egy magát jobboldalinak mondó miniszterelnököt választott, "egy balos koalíció tolta be" a miniszterelnöki székbe. Pár hónapon belül Brüsszel kedvenc politikusává változott. Az elmúlt években 2400 milliárd forintnak megfelelő koronát adtak a háború finanszírozására. hogyan? Megszorításokkal. Személyi jövedelemadó-emelés, ingatlanadó bevezetése, áremelés, áfaemelés, társaságok adójának megemelése - mert a háborút finanszírozni kell.

A cseheknek négy évig tartott, hogy ki tudjanak szavazni a hatalomból egy olyan embert, aki számára a háború támogatása és Ukrajna támogatása sokkal fontosabb, mint a csehek érdeke. Ez egy olyan zsákutca, amibe nem szabad belesétálnunk.

 

