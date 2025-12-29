Orbán Balázs: A háború gazdasági hatásai minden országban érződnek

Ha itt háborúba megy Európa, és Magyarországon brüsszeli kormány van, akkor mindenre, amiről beszélünk, arra nem lesz több pénz, arra kevesebb pénz lesz – mutatott rá Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs kifejtette, hogy mindenhol nehéz a helyzet Európában, hiszen a háború gazdasági hatásai az összes országban érződnek.
Orbán Balázs a szegedi háborúellenes gyűlésen arról beszélt, a kormány előtt még rengeteg feladat van, ahhoz pedig azokra a forrásokra van szükség, amelyek Magyarországé, de ahhoz, hogy ezek ne vesszenek el, meg kell őrizni „Magyarország békéjét”.
Ha az Unió vezetése folytatja a háborús politikát, és Magyarországon is hatalomra tud juttatni egy háborúpárti kormányt, akkor minden fejlesztésre kevesebb pénz jut.
A mindenkori kormány feladata Magyarország forrásait megtartani, és az ország gyarapodására fordítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!