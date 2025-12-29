Hírlevél
orbán balázs

Orbán Balázs: A háború gazdasági hatásai minden országban érződnek

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ha itt háborúba megy Európa, és Magyarországon brüsszeli kormány van, akkor mindenre, amiről beszélünk, arra nem lesz több pénz, arra kevesebb pénz lesz – mutatott rá Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
orbán balázsukrajnabrüsszelitákeurópaháború

Orbán Balázs kifejtette, hogy mindenhol nehéz a helyzet Európában, hiszen a háború gazdasági hatásai az összes országban érződnek.

Orbán Balázs: A háború gazdasági hatásai minden országban érződnek. Fotó: Dmytro Lastovych / stock fotó

Orbán Balázs a szegedi háborúellenes gyűlésen arról beszélt, a kormány előtt még rengeteg feladat van, ahhoz pedig azokra a forrásokra van szükség, amelyek Magyarországé, de ahhoz, hogy ezek ne vesszenek el, meg kell őrizni „Magyarország békéjét”.

Ha az Unió vezetése folytatja a háborús politikát, és Magyarországon is hatalomra tud juttatni egy háborúpárti kormányt, akkor minden fejlesztésre kevesebb pénz jut.

A mindenkori kormány feladata Magyarország forrásait megtartani, és az ország gyarapodására fordítani.

 

