Orbán Balázs kifejtette, hogy mindenhol nehéz a helyzet Európában, hiszen a háború gazdasági hatásai az összes országban érződnek.

Orbán Balázs: A háború gazdasági hatásai minden országban érződnek. Fotó: Dmytro Lastovych / stock fotó

Orbán Balázs a szegedi háborúellenes gyűlésen arról beszélt, a kormány előtt még rengeteg feladat van, ahhoz pedig azokra a forrásokra van szükség, amelyek Magyarországé, de ahhoz, hogy ezek ne vesszenek el, meg kell őrizni „Magyarország békéjét”.

Ha az Unió vezetése folytatja a háborús politikát, és Magyarországon is hatalomra tud juttatni egy háborúpárti kormányt, akkor minden fejlesztésre kevesebb pénz jut.