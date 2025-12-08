Orbán Balázs: Káosz nyugaton, nyugodt advent Budapesten

A miniszterelnök politikai igazgatója több olyan nyugat-európai hírre utalt közösségi oldalán, amelyek a nyugati karácsonyi vásárokban történt késelésekről, tömegek közé hajtásról vagy fegyveres támadásokról szóltak. Ezzel szemben Budapesten a V4-vezetők nyugodt, oldott adventi forgatagban sétáltak és beszélgettek. Orbán Balázs szerint ez a különbség világosan mutatja: Magyarország biztonságpolitikai álláspontja kezdettől fogva helytálló volt.

Orbán Balázs szerint éles a kontraszt Budapest és a Nyugat Adventje között. (Forrás: Adventbazilika.hu)