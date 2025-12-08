Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Balázs

Orbán Balázs: Káosz nyugaton, nyugodt advent Budapesten

11 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán élesen állítja szembe a nyugat-európai karácsonyi vásárok erőszakos híreit a budapesti V4-találkozó békés hangulatával. Orbán Balázs szerint a kontraszt ismét bizonyítja, hogy Magyarország következetes álláspontja volt a helyes.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsAdventi BazilikakáoszV4közbiztonság

A miniszterelnök politikai igazgatója több olyan nyugat-európai hírre utalt közösségi oldalán, amelyek a nyugati karácsonyi vásárokban történt késelésekről, tömegek közé hajtásról vagy fegyveres támadásokról szóltak. Ezzel szemben Budapesten a V4-vezetők nyugodt, oldott adventi forgatagban sétáltak és beszélgettek. Orbán Balázs szerint ez a különbség világosan mutatja: Magyarország biztonságpolitikai álláspontja kezdettől fogva helytálló volt.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint éles a kontraszt Budapest és a Nyugat Adventje között. (Forrás: Adventbazilika.hu)
Orbán Viktor: „Magyarország kiiratkozott a bevándorláspárti Európából”

„Magyarországnak ismét igaza lett”

A bejegyzés szerint nem csupán közbiztonsági kérdésről van szó, hanem két teljesen eltérő európai valóságról. 

Míg Nyugaton a karácsonyi vásárok egyre gyakrabban válnak támadások célpontjává, addig Közép-Európában, különösen Magyarországon, továbbra is békésen zajlik az ünnepi időszak. 

Orbán Balázs szerint ez egyértelmű üzenet: a magyar modell működik, és a biztonság nem véletlen, hanem következetes politikai döntések eredménye.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!