Orbán Balázs: Ilyen lett a karácsonyi vásár Brüsszel főterén

48 perce
Orbán Balázs egy emlékezetes videót osztott meg Brüsszel főteréről. A felvételen a karácsonyi vásár helyszínén palesztinpárti migránsok felvonulása látható.
Orbán Balázs bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a hagyományos ünnepi hangulat helyett politikai demonstráció zajlik Brüsszelben. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs a videóval demonstrálta, hogy micsoda következményekkel járhat a migrációs paktum aláírása (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Így néz ki egy karácsonyi vásár Európa fővárosában” 

– írta Orbán Balázs a videó mellé, amelyen palesztinpárti migránsok üvöltözésétől volt hangos Brüsszel főtere.

Gulyás Gergely: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot

Nem a migrációs paktumra

Orbán Balázs szerint a felvételek világosan megmutatják, miért kell nemet mondani a Brüsszel és hazai szövetségeseik által erőltetett migrációs paktumra. Úgy fogalmazott: az ilyen jelenetek következményei már most láthatók Európa fővárosában.

