Orbán Balázs: Ilyen lett a karácsonyi vásár Brüsszel főterén

Orbán Balázs egy emlékezetes videót osztott meg Brüsszel főteréről. A felvételen a karácsonyi vásár helyszínén palesztinpárti migránsok felvonulása látható.
Orbán Balázs bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a hagyományos ünnepi hangulat helyett politikai demonstráció zajlik Brüsszelben.
Így néz ki egy karácsonyi vásár Európa fővárosában”
– írta Orbán Balázs a videó mellé, amelyen palesztinpárti migránsok üvöltözésétől volt hangos Brüsszel főtere.
Nem a migrációs paktumra
Orbán Balázs szerint a felvételek világosan megmutatják, miért kell nemet mondani a Brüsszel és hazai szövetségeseik által erőltetett migrációs paktumra. Úgy fogalmazott: az ilyen jelenetek következményei már most láthatók Európa fővárosában.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!