Orbán Balázs: Magyarország a minta, helyünk van az átalakuló Európában

Orbán Balázs kitért arra, hogy nemrég találkozott vezető amerikai diplomatákkal, illetve kutatókkal, akik végigjárták Nyugat-Európát, de megfordultak Közép-Európa több országában is. Az amerikaiak megdöbbenve számoltak be neki arról, hogy Európában mindenki Magyarországról beszél.
Orbán Balázs: Magyarország a minta
Ha Magyarországon meg lehetett csinálni, ahogy a magyarok megcsinálták, úgy máshol is meg lehet csinálni (a patrióta fordulatot), ezen az alapon az Európai Uniót teljesen újjá kell szervezni”
– jegyezte meg a politikai igazgató.
Hozzátette: „Ki kell tartanunk, a társadalmi többséget itthon meg kell tartani, és akkor ez lehetséges.”
„Lehetséges egy olyan Európa részévé válnunk, ami nem ellenünk dolgozik, hanem a mi érdekeinket is szolgálja”
– szögezte le Orbán Balázs.