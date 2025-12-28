Orbán Balázs: Magyarország a minta, helyünk van az átalakuló Európában

Orbán Balázs kitért arra, hogy nemrég találkozott vezető amerikai diplomatákkal, illetve kutatókkal, akik végigjárták Nyugat-Európát, de megfordultak Közép-Európa több országában is. Az amerikaiak megdöbbenve számoltak be neki arról, hogy Európában mindenki Magyarországról beszél.

Orbán Balázs beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Orbán Balázs: Magyarország a minta

Ha Magyarországon meg lehetett csinálni, ahogy a magyarok megcsinálták, úgy máshol is meg lehet csinálni (a patrióta fordulatot), ezen az alapon az Európai Uniót teljesen újjá kell szervezni”

– jegyezte meg a politikai igazgató.