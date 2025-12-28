Hírlevél
Ez a betegség szinte mindenkit érinteni fog – így készülhetünk fel rá

Beszakadt a jég a gyerekek alatt, belefulladtak a víztározóba

Orbán Balázs: Magyarország a minta, helyünk van az átalakuló Európában

Magyarország az egyik vezető ereje annak a patrióta, háborúellenes nemzeti-konzervatív belső forradalomnak, amely jelenleg zajlik az Európai Unióban – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója egy vasárnap posztolt Facebook-videóban. Orbán Balázs szerint Magyarország adja a mintát Európa átalakításához.
Orbán Balázs kitért arra, hogy nemrég találkozott vezető amerikai diplomatákkal, illetve kutatókkal, akik végigjárták Nyugat-Európát, de megfordultak Közép-Európa több országában is. Az amerikaiak megdöbbenve számoltak be neki arról, hogy Európában mindenki Magyarországról beszél.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában 2025. szeptember 24-én. MTI/Kiss Gábor
Orbán Balázs beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Orbán Balázs: Magyarország a minta

Ha Magyarországon meg lehetett csinálni, ahogy a magyarok megcsinálták, úgy máshol is meg lehet csinálni (a patrióta fordulatot), ezen az alapon az Európai Uniót teljesen újjá kell szervezni” 

– jegyezte meg a politikai igazgató.

Orbán Balázs elárulta, ki és miért húzza háborúba Európát

Hozzátette: „Ki kell tartanunk, a társadalmi többséget itthon meg kell tartani, és akkor ez lehetséges.”

„Lehetséges egy olyan Európa részévé válnunk, ami nem ellenünk dolgozik, hanem a mi érdekeinket is szolgálja” 

– szögezte le Orbán Balázs.

 

