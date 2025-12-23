Orbán Balázs elárulta, ki és miért húzza háborúba Európát

Miért nem jön a béke?

Ha béke lenne, megkérdeznék: miért halt meg több százezer ember, miért hagyta el az országot több millió, és miért jutott Ukrajna kizárólag külföldi segélyekre?”

— érvelt Orbán Balázs. Állítása szerint az ukrán politikai elitnek erre nincs válasza, ezért ragaszkodik a háború folytatásához, abban bízva, hogy az európai adófizetők pénzéből tovább finanszírozzák a konfliktust. Úgy véli, ez politikai és hatalmi értelemben is a túlélés záloga, még akkor is, ha ezzel egy európai-orosz háború kockázata nő. Mindez Magyar Péter párttársaihoz köthető európai körökben történik, miközben Volodimir Zelenszkij és köre nem nyit érdemben az amerikai békekezdeményezések felé.