A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai háborúpárti hangok egyetlen politikai kórusban szólnak, mégpedig a Néppártban. Orbán Balázs úgy látja, az amerikai békekezdeményezések elutasítása mögött hatalmi túlélési logika áll.
Orbán Balázs a szegedi Háborúellenes Gyűlésen élesen bírálta az európai háborúpárti politikai elitet, kijelentve: 

A háborúpárti kórus Európában egy néppárti kórus.” 

Szerinte Ursula von der Leyen, Friedrich Merz és Manfred Weber a legnagyobb „háborús héják”, akik az orosz vagyon lefoglalását is erőltették — ami szerinte nyílt hadüzenettel ér fel.

Miért nem jön a béke?

Ha béke lenne, megkérdeznék: miért halt meg több százezer ember, miért hagyta el az országot több millió, és miért jutott Ukrajna kizárólag külföldi segélyekre?”

 — érvelt Orbán Balázs. Állítása szerint az ukrán politikai elitnek erre nincs válasza, ezért ragaszkodik a háború folytatásához, abban bízva, hogy az európai adófizetők pénzéből tovább finanszírozzák a konfliktust. Úgy véli, ez politikai és hatalmi értelemben is a túlélés záloga, még akkor is, ha ezzel egy európai-orosz háború kockázata nő. Mindez Magyar Péter párttársaihoz köthető európai körökben történik, miközben Volodimir Zelenszkij és köre nem nyit érdemben az amerikai békekezdeményezések felé.

