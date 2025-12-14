Orbán Balázs kimondta: Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon

Hírlevél
Rajtunk áll, hogy áprilisban a háborús brüsszeli vagy a békés magyar utat választjuk. A Politicónak adott interjút Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Manfred Weber és az Európai Parlament többsége nyíltan kimondta, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon. Egyértelmű, hogy két út áll hazánk előtt – nyilatkozott a témában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a Politicónak adott interjút.
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Magyar Péterről azt mondta, van előélete, Brüsszel embere. Most ő mondja, hogy nem szabad semmiben problémát okozni Brüsszelnek, inkább össze kell fogni velük. Ez azt jelentené egy ilyen kormány számára, hogy mindent elfogadnak, amit a brüsszeli intézmények diktálnak. 

A másik lehetőség a magyar út megtartása, ami azt jelenti, hogy nem megyünk bele a háborúba. Még akkor sem, ha Európa bele akar menni. Megőrizzük a szabadságunkat, szuverenitásunkat és nem küldjük a pénzünket Brüsszelbe, sem azon keresztül Ukrajnába. 

Orbán Balázs ezért nagyon kemény kampányra számít; úgy véli, Brüsszelben minden eszközt bevetnek azért, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.

 

