Orbán Balázs kimondta: Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon

Manfred Weber és az Európai Parlament többsége nyíltan kimondta, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon. Egyértelmű, hogy két út áll hazánk előtt – nyilatkozott a témában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a Politicónak adott interjút

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Magyar Péterről azt mondta, van előélete, Brüsszel embere. Most ő mondja, hogy nem szabad semmiben problémát okozni Brüsszelnek, inkább össze kell fogni velük. Ez azt jelentené egy ilyen kormány számára, hogy mindent elfogadnak, amit a brüsszeli intézmények diktálnak.

A másik lehetőség a magyar út megtartása, ami azt jelenti, hogy nem megyünk bele a háborúba. Még akkor sem, ha Európa bele akar menni. Megőrizzük a szabadságunkat, szuverenitásunkat és nem küldjük a pénzünket Brüsszelbe, sem azon keresztül Ukrajnába.

Orbán Balázs ezért nagyon kemény kampányra számít; úgy véli, Brüsszelben minden eszközt bevetnek azért, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.