Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Fenyegetés

Donald Trump megnevezte a tömegpusztító fegyvert

Orbán Balázs

Pankotai Lili beszólt a magyaroknak – Orbán Balázs reakcióját látni kell!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója reagált Pankotai Lili kijelentéseire, amelyek a Tisza Párt médiájában hangzottak el a magyar emberek döntéseiről. Orbán Balázs szerint elfogadhatatlan, hogy bárki igénytelennek nevezze azokat, akik nemet mondanak a megszorításokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsTisza PártlenézésmegszorításokPankotai Lili

Orbán Balázs szerint nem lehet egyszerre kemény közéleti megmondó és ártatlan érdeklődő diák szerepében megjelenni, majd meglepődni a reakciókon. Márpedig Pankotai Lili pontosan ezt csinálta a Tisza Párt tüntetésén. „Mocskosul igénytelennek” nevezte a magyarokat, majd kikérte magának a felháborodott reakciókat. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs világossá tette: a magyarokat nem lehet sértegetni amiatt, hogy nemet mondtak a megszorításokra (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Ha valaki a Tisza Párt médiájában azt mondja, hogy mocskosul igénytelen ország vagyunk, akkor számolnia kell azzal, hogy lesznek, akik ezt szóvá teszik”

 – írta a politikai igazgató a közösségi oldalán.

A tiszás szakértők a magyarokat disznókhoz hasonlítják és a halálukra spekulálnak

Alacsony adók vagy megszorítások – a magyarok döntöttek

Orbán Balázs hangsúlyozta: a nemzeti kormány politikája világos alternatívát kínál a Tisza Párt megszorításalapú elképzeléseivel szemben. Alacsony energiaárakért küzd, megvédi az egykulcsos szja-t, duplázza a családi adókedvezményeket, jövedelemadó-mentességet ad a többgyermekes anyáknak, csökkenti a vállalkozások adóterheit és segíti az otthonteremtést.
Szerinte a magyar emberek pontosan értik, mi szolgálja az érdeküket, és joguk van ezt anélkül kimondani, hogy sértegetnék őket. A közéleti szereplés felelősséggel jár, és ezt nem lehet a „tanuló” státusszal a végtelenségig relativizálni – tette világossá Orbán Balázs.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!