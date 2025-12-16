Pankotai Lili beszólt a magyaroknak – Orbán Balázs reakcióját látni kell!

Orbán Balázs szerint nem lehet egyszerre kemény közéleti megmondó és ártatlan érdeklődő diák szerepében megjelenni, majd meglepődni a reakciókon. Márpedig Pankotai Lili pontosan ezt csinálta a Tisza Párt tüntetésén. „Mocskosul igénytelennek” nevezte a magyarokat, majd kikérte magának a felháborodott reakciókat.
Ha valaki a Tisza Párt médiájában azt mondja, hogy mocskosul igénytelen ország vagyunk, akkor számolnia kell azzal, hogy lesznek, akik ezt szóvá teszik”
– írta a politikai igazgató a közösségi oldalán.
Alacsony adók vagy megszorítások – a magyarok döntöttek
Orbán Balázs hangsúlyozta: a nemzeti kormány politikája világos alternatívát kínál a Tisza Párt megszorításalapú elképzeléseivel szemben. Alacsony energiaárakért küzd, megvédi az egykulcsos szja-t, duplázza a családi adókedvezményeket, jövedelemadó-mentességet ad a többgyermekes anyáknak, csökkenti a vállalkozások adóterheit és segíti az otthonteremtést.
Szerinte a magyar emberek pontosan értik, mi szolgálja az érdeküket, és joguk van ezt anélkül kimondani, hogy sértegetnék őket. A közéleti szereplés felelősséggel jár, és ezt nem lehet a „tanuló” státusszal a végtelenségig relativizálni – tette világossá Orbán Balázs.