Orbán Balázs: Európát már polgárháború fenyegeti a migráció miatt

Orbán Balázs a legújabb videójában arról beszélt, hogy Európa mára egy összetett, többszörös terhelés alatt álló válságteret alkot, amelyet szerinte joggal neveznek európai polikrízisnek. A politikai igazgató szerint a kontinens egyik fő törésvonala továbbra is a migrációs válság, amelyből az elmúlt évtized társadalmi feszültségei fakadnak.

Orbán Balázs

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, 2015-ben Magyarország „jó döntést hozott” a határok lezárásával, mert szerinte azóta majdnem 10 millió illegális bevándorló érkezett Európába. Azt mondta, más országok hibáztak, amikor nem léptek hasonlóan. A hosszú távú következményekről szólva arra hivatkozott, hogy Brüsszelben a King’s College egyik professzora arról beszélt neki:

a tömeges bevándorlásból eredő társadalmi feszültségek miatt a következő évtizedekben 80 százalék fölötti esélyt lát arra, hogy valamelyik nyugat-európai országban polgárháború-közeli helyzet alakuljon ki.

Orbán Balázs szerint ezért nem igaz, hogy a migráció „lezárt ügy” lenne. Azt mondta, a válság nem az elmúlt tíz év problémája, hanem a következő generáció fog szembenézni vele. Úgy fogalmazott, ez ma „Európa és Brüsszel mindennapi valósága”, és a döntéshozóknak szerinte ezt a realitást kell figyelembe venniük, amikor a nyugat-európai helyzet jövőjéről beszélnek.