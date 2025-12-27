Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a pánik! Atomfegyverek jelentek meg a NATO határán

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

orbán balázs

Orbán Balázs szerint Magyar Péter elhazudja a magyarok elől az igazságot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hogy ki nyerte a 2025-ös esztendőt politikai értelemben? A fő kérdés az, hogy ki nyer 2026-ban, mivel akkor lesznek a választások. 2025-öt viszont Magyarország nyerte – fejtette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsbrüsszelitákmagyarországmagyar pétermanfred weber

Orbán Balázs a Mandinernek adott év végi interjújában válaszolt a 2025 során felmerült kérdésekre, így tulajdonképpen egy évértékelést tartott.

Orbán Balázs évértékelése.
Orbán Balázs évértékelése Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Az interjúban a 2025-ös év történései mellett szó esett arról is, hogy mi várható 2026-ban. Le tudunk egy kapcsolódni Európa háború felé száguldó vonatáról, és lesz-e Orbán–Magyar-miniszterelnök-jelölti vita.

A politikai igazgató emlékeztetett, Manfred Weber a karácsonyi interjújára, melyben azt mondta, hogy nemsokára német katonákat akar látni uniós zászló alatt Ukrajnában. Csehország, Szlovákia és Magyarország kimaradt a hadikölcsönből. De hogy tud kimaradni a háborúból, ha ezer szálon kötődünk azokhoz, akik bele akarnak sodródni?

Orbán Balázs: Ilyen karácsonyi ajándékot a magyarok biztosan nem kérnek!

2026-ban arról szavazunk, hogy ezt kitudja megcsinálni. Ki képes arra, hogy ezt megcsinálja? Orbán Viktor vagy Magyar Péter? – teszi fel a kérdést Orbán Balázs.

Hiába ígér minden szépet és jót a Tisza Párt vezére, Orbán Balázs rámutat, hogy Magyar Péter a stratégiai hallgatás fegyverét használja. 

Elhazudja, a magyarok elől az igazságot. Eltereli a figyelmet a fő problémákról.”

Ennek fényében van-e szükség miniszterelnök-jelölti vitára úgy, hogy hivatalosan nincsenek is miniszterelnök-jelöltek? Erre is válaszol Orbán Balázs.

A teljes interjú.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!