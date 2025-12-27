Orbán Balázs szerint Magyar Péter elhazudja a magyarok elől az igazságot

Orbán Balázs a Mandinernek adott év végi interjújában válaszolt a 2025 során felmerült kérdésekre, így tulajdonképpen egy évértékelést tartott.
Az interjúban a 2025-ös év történései mellett szó esett arról is, hogy mi várható 2026-ban. Le tudunk egy kapcsolódni Európa háború felé száguldó vonatáról, és lesz-e Orbán–Magyar-miniszterelnök-jelölti vita.
A politikai igazgató emlékeztetett, Manfred Weber a karácsonyi interjújára, melyben azt mondta, hogy nemsokára német katonákat akar látni uniós zászló alatt Ukrajnában. Csehország, Szlovákia és Magyarország kimaradt a hadikölcsönből. De hogy tud kimaradni a háborúból, ha ezer szálon kötődünk azokhoz, akik bele akarnak sodródni?
2026-ban arról szavazunk, hogy ezt kitudja megcsinálni. Ki képes arra, hogy ezt megcsinálja? Orbán Viktor vagy Magyar Péter? – teszi fel a kérdést Orbán Balázs.
Hiába ígér minden szépet és jót a Tisza Párt vezére, Orbán Balázs rámutat, hogy Magyar Péter a stratégiai hallgatás fegyverét használja.
Elhazudja, a magyarok elől az igazságot. Eltereli a figyelmet a fő problémákról.”
Ennek fényében van-e szükség miniszterelnök-jelölti vitára úgy, hogy hivatalosan nincsenek is miniszterelnök-jelöltek? Erre is válaszol Orbán Balázs.
A teljes interjú.