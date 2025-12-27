Orbán Balázs szerint Magyar Péter elhazudja a magyarok elől az igazságot

Orbán Balázs a Mandinernek adott év végi interjújában válaszolt a 2025 során felmerült kérdésekre, így tulajdonképpen egy évértékelést tartott.

Orbán Balázs évértékelése Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Az interjúban a 2025-ös év történései mellett szó esett arról is, hogy mi várható 2026-ban. Le tudunk egy kapcsolódni Európa háború felé száguldó vonatáról, és lesz-e Orbán–Magyar-miniszterelnök-jelölti vita.

A politikai igazgató emlékeztetett, Manfred Weber a karácsonyi interjújára, melyben azt mondta, hogy nemsokára német katonákat akar látni uniós zászló alatt Ukrajnában. Csehország, Szlovákia és Magyarország kimaradt a hadikölcsönből. De hogy tud kimaradni a háborúból, ha ezer szálon kötődünk azokhoz, akik bele akarnak sodródni?