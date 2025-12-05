Kiszivárgott a brüsszeli stratégia: a háború csak ürügy

Brüsszel régi ígérete eltűnt: a jóléti indoklás helyét a háborús narratíva vette át. A politikai nyomásgyakorlás, a jogi eljárások és a válságkommunikáció mind ezt az irányt szolgálják, „csakhogy a tagállamok egyre kevésbé kérnek ebből az irányból” – mondta Orbán Balázs csütörtökön az MCC Brussels Battle for the Soul of Europe – Harc Európa lelkéért című konferencián. A migrációs nyomás, a gyenge gazdasági teljesítmény és a kontinens politikai megrendülése mind annak a következménye, hogy Brüsszel rossz utat jelölt ki, majd a hibáit újabb hatáskörökkel próbálja elfedni.
Európa iránytű nélkül sodródik
Ha a kontinens elveszíti azt a képességét, hogy meghatározza önmagát, akkor elveszíti a lelkét is.”
– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója. Európa egyszerre néz szembe migrációs, gazdasági és politikai válságokkal: évről évre egymillió új érkező, stagnáló gazdaság, külső piacokra menekülő vállalatok és egyre feszültebb társadalmi közhangulat. Miközben Magyarország saját erőforrásait a közösség megerősítésére fordítja, Brüsszel jogi és intézményi eszközökkel igyekszik megőrizni pozícióját – egy korrupciós botrányoktól sem mentes időszakban.
Nem szabad irányt téveszteni
A háborúra hivatkozó föderalista törekvések célja újabb központosítás, közös hitelfelvétel és a tagállami mozgástér szűkítése. A politikus így zárta gondolatait:
A következő évek kulcskérdése ezért az, hogyan tudjuk visszaadni Európának a normalitást, a biztonságot, a gazdasági stabilitást, a demokratikus kontrollt és azt a képességet, hogy a kontinens a saját érdekei alapján cselekedjen. Ez politikai, kulturális és filozófiai küzdelem egyszerre”