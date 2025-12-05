Kiszivárgott a brüsszeli stratégia: a háború csak ürügy

Brüsszel régi ígérete eltűnt: a jóléti indoklás helyét a háborús narratíva vette át. A politikai nyomásgyakorlás, a jogi eljárások és a válságkommunikáció mind ezt az irányt szolgálják, „csakhogy a tagállamok egyre kevésbé kérnek ebből az irányból” – mondta Orbán Balázs csütörtökön az MCC Brussels Battle for the Soul of Europe – Harc Európa lelkéért című konferencián. A migrációs nyomás, a gyenge gazdasági teljesítmény és a kontinens politikai megrendülése mind annak a következménye, hogy Brüsszel rossz utat jelölt ki, majd a hibáit újabb hatáskörökkel próbálja elfedni.

Orbán Balázs szerint Brüsszel rossz utat jelölt ki, majd a hibáit újabb hatáskörökkel próbálja elfedni (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Európa iránytű nélkül sodródik

Ha a kontinens elveszíti azt a képességét, hogy meghatározza önmagát, akkor elveszíti a lelkét is.”

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója. Európa egyszerre néz szembe migrációs, gazdasági és politikai válságokkal: évről évre egymillió új érkező, stagnáló gazdaság, külső piacokra menekülő vállalatok és egyre feszültebb társadalmi közhangulat. Miközben Magyarország saját erőforrásait a közösség megerősítésére fordítja, Brüsszel jogi és intézményi eszközökkel igyekszik megőrizni pozícióját – egy korrupciós botrányoktól sem mentes időszakban.