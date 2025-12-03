Hírlevél

Diplomácia

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A Tiszánál senki sem nyilatkozhat, minket meg nem hagynak

A két párt között az a különbség, hogy a Fidesz még a baloldali propagandának is nyilatkozik. Már ha a riporter hagyja szóhoz jutni az interjúalanyt. Orbán Balázs videója mindent elmond a baloldali cselédmédiáról.
Orbán BalázstiszanépszavásNépszavánakdiskurzusriporter

Mi a különbség a Tisza és a Fidesz között? Náluk senki nem nyilatkozhat, mi viszont még a Népszavának is nyilatkozunk – ha hagy szóhoz jutni a riporter – írta Orbán Balázs szerdán Facebook-videó-bejegyzéséhez.

Pécs, 2025. május 19.Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Pécsen 2025. május 19-én.MTI/Ruprech Judit
Orbán Balázs
Fotó: MTI/Ruprech Judit

A népszavás riporter kérdezte Orbán Balázst a Tisza megszorítócsomagról, azonban amint a politikus belekezdett volna mondandójába, többször közbevágott, próbálta magyarázni a tiszás terveket, azok valódiságát, és gyakorlatilag el akarta mondani, hogy mit gondoljon az interjúalanya.

Orbán Balázs a közéleti diskurzus fontosságáról

Ahogyan Orbán Balázs fogalmazott a videó végén, mikor sikerült közbevágás nélkül néhány mondatot elmondania a Népszavának:

„Köszönöm szépen, hogy megmondja, hogy milyen irányba terelhetem a beszélgetést,

és milyen irányba nem terelhetem. Mindenkinek joga van tudni, hogy mit gondol az adott párt, illetőleg mit mond az adott párt, hogy milyen veszély van abban, hogyha a másik pártot támogatják. Tehát értem, hogy

Magyar Péter pártja és a mögötte álló média ideges azért, mert kiszivárogtak ezek a tervek, de nem gondolom, hogy el kéne hallgattatni az ezzel kapcsolatos közéleti diskurzust.”

 

