Orbán Balázs: Magyarország mellett lesz egy új „fekete báránya” az EU-nak

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Belgium most ugyanazzal a brüsszeli nyomásgyakorlással szembesül, mint amivel korábban Magyarország, csak azért mert a belga kormány nem kívánja támogatni az Európai Bizottság tervét, amely a befagyasztott orosz vagyon teljes elkobzását és Ukrajna finanszírozására fordítását célozza.

Újabb tagállam került Brüsszel célkeresztjébe, „rendszerkritikus fekete báránnyá” válva, amiért nem hajlandó támogatni az orosz vagyon Ukrajnába irányítását. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez ismét bizonyítja, hogy az unióban nem az érvek, hanem az engedelmesség számít, és aki a nemzeti érdeket képviseli, abból előbb-utóbb „problémás tagállam” lesz. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Balázs szerint Belgium most a saját bőrén tapasztalja meg azt amit Magyarország már régóta elszenved Brüsszeltől

Az európai vitákban gyakran Magyarországot állítják be rendszerkritikus fekete bárányként, mintha a nemzeti érdek következetes képviselete önmagában is rendellenesség volna. Belgium friss példája azonban világosan mutatja: elég egyetlen stratégiai kérdésben eltérni a brüsszeli akarattól, és bármely tagállam azonnal politikai nyomás alá kerülhet”

- írta Orbán Balázs a bejegyzésében.

A vita középpontjában az a mintegy 180 milliárd eurónyi orosz állami vagyon áll, amelyet Belgiumban kezelnek. A Bizottság célja, hogy ezt az összeget „Ukrajna újjáépítésére” használják fel. Ám Orbán Balázs szerint ez a lépés jogsértő és példátlan lenne:

A szuverén állami vagyon elkobzása a nemzetközi jog egyik legerősebb tilalma. Ilyen lépés még a világháborúk idején sem történt.”

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever korábban arra figyelmeztetett, hogy országa nem vállalhatja egyedül egy ilyen döntés kockázatát. A belga pénzügyi központ, az Euroclear pedig jelezte, hogy ha a Bizottság tovább erőlteti a tervet, bíróság elé viszi az ügyet. Orbán Balázs szerint ezzel abszurd helyzet jött létre:

Brüsszel a nyilvánosság előtt harcol Brüsszellel szemben, miközben a döntés minden jogi és pénzügyi terhét a belgák viselnék.”

A magyar politikus szerint Belgium most a saját bőrén tapasztalja meg - azt amit Magyarország már régóta mond-, hogy az unióban nem a jog és a racionalitás, hanem a politikai lojalitás az elsődleges.

A belga álláspont lényegi üzenete: a nemzeti érdek, a jogi realitás és a pénzügyi stabilitás nem írható felül politikai vágyképekkel.”

- közölte Orbán Balázs hozzátéve, hogy Brüsszel ma már nem tűri az eltérő véleményt. Aki kérdéseket tesz fel, vagy nem fogad el mindent feltétel nélkül, az azonnal „problémás tagállammá” válik.

Belgium most ugyanarra a következtetésre jut, amelyre Magyarország évek óta felhívja a figyelmet. Az EU-ban nem az érvek súlya, hanem az engedelmesség foka számít. Aki ezt a logikát megkérdőjelezi, elkerülhetetlenül célponttá válik”

- írta Orbán Balázs a bejegyzésében.