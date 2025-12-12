Orbán Balázs: A magyarok nem akarják viselni az ukrán csatlakozás terheit

A Washington Post azt írta, Trump akár tönkre is teheti a békefolyamatot, ha olyan nyomást helyez Zelenszkijre és az európai támogató országokra, hogy azok a harc folytatásába kényszerülnek. A lap ezt minden fél számára rossz forgatókönyvnek nevezi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP

Az ukrán kormány célja továbbra is a 2027-es belépés. Brüsszel több szereplője felgyorsítaná a folyamatot, mivel félnek attól, hogy az erősödő európai patrióta pártok később már nem támogatnák egy ilyen ütemű bővítést. A gyorsítás a háború közben zajlana, példátlan politikai helyzetet teremtve.

A Washington Post megjegyzi, hogy a csatlakozás egy olyan országot hozna be az Európai Unióba, amelynek

állami vállalatait mélyen átszövő korrupciós gyakorlatok terhelik.

A cikk az újjáépítés költségeire is figyelmeztet, amelyek óriási terhet jelentenének a jelenlegi tagállamoknak.

Orbán Balázs: a magyarok nem akarják a háború árát

Orbán Balázs úgy látja, hogy a Washington Post érvelése kifordított logikát követ, amikor azt állítja: akkor van esély a békére, ha a háborút elvesztő Ukrajna diktálhatja a feltételeket. Szerinte az ukrán csatlakozás felgyorsításával Brüsszel és Kijev olyan döntést készít elő, amely a magyarok feje fölött születne meg. A politikai igazgató hangsúlyozza, hogy

a magyarok nem akarnak háborút, nem akarnak gyorsított ukrán csatlakozást, és nem akarják viselni az újjáépítés árát sem.

Magyarország nem fogad el olyan uniós döntést, amely újabb gazdasági és biztonsági kockázatokat róna a tagállamokra. A következő hónapokban dől el, hogy Brüsszel megpróbálja-e átnyomni az ukrán csatlakozás felgyorsított menetrendjét, vagy a tagállamok ellenállása megakadályozza ezt.