Orbán Balázs szerint működik a V3-as példa, Európa nem csak egy úton járhat

Soha nem adott még Európa ennyi pénzt egy unión kívüli országnak, mint most Ukrajnának. Orbán Balázs szerint azonban a V3-ak példája bizonyítja: lehet másként is politizálni.
Európa történetében példátlan mértékű pénzügyi támogatást kap Ukrajna, miközben több uniós tagállam kimarad a közös hitelfelvételből. Orbán Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet: Magyarország, Csehország és Szlovákia döntése világos üzenet egész Európának.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a V3-ak példája bizonyítja, hogy lehet másként is politizálni (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Három ország nemet mondott

A politikai igazgató szerint a közös EU-hitelből való kimaradás azt bizonyítja, hogy létezik alternatíva a háborús logikával szemben.

Lehet úgy is politizálni, hogy nem a saját néped, nemzeted és adófizetőid pénzét költöd Ukrajnára, és nem veszel részt ebben a háborús készülődésben”

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: 

Meghatározó szerepe lesz a V3-as együttműködésnek

A V3-ak döntésével mintegy 400 milliárd forintnyi költségtől kímélték meg a magyar és közép-európai választópolgárokat, miközben más európai országoknak ezt az összeget később meg kell fizetniük.

Szerinte ez egyértelmű jelzés minden európai választó számára: lehetséges olyan kormányt választani, amely nem egy Európán kívüli ország jólétéért és biztonságáért dolgozik, hanem a saját nemzetéért.

