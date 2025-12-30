Orbán Balázs szerint működik a V3-as példa, Európa nem csak egy úton járhat

Európa történetében példátlan mértékű pénzügyi támogatást kap Ukrajna, miközben több uniós tagállam kimarad a közös hitelfelvételből. Orbán Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet: Magyarország, Csehország és Szlovákia döntése világos üzenet egész Európának.

Orbán Balázs szerint a V3-ak példája bizonyítja, hogy lehet másként is politizálni (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Három ország nemet mondott

A politikai igazgató szerint a közös EU-hitelből való kimaradás azt bizonyítja, hogy létezik alternatíva a háborús logikával szemben.

Lehet úgy is politizálni, hogy nem a saját néped, nemzeted és adófizetőid pénzét költöd Ukrajnára, és nem veszel részt ebben a háborús készülődésben”

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: