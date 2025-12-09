Videón a legdurvább tiszás elszólások – mutatjuk!

Orbán Balázs szerint egy egyértelmű, hogy a Tisza Párt szakértői adóemelésre készülnek. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, a szereplők vagy elhallgatták a terveket, vagy véletlenül kimondták, amit nem akartak.

Vágólapra másolva!

Orbán Balázs új videós összeállításba mutatta be ahogyan a Tisza Párt szakértői több ponton is elszólták magukat az adópolitikáról, és ezzel lényegében elismerték, hogy adóemelésre készülnének. Orbán Balázs

Fotó: Gyurkovits Tamas / Facebook/Orbán Balázs Orbán Balázs, a videó mellé azt írta: Ezt mindenkinek látnia kell! Titkolóztak, aztán jól lebuktak a Tisza Párt szakértői. Nem hiába akarták elrejteni a programjukat!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!