Videón a legdurvább tiszás elszólások – mutatjuk!

Orbán Balázs szerint egy egyértelmű, hogy a Tisza Párt szakértői adóemelésre készülnek. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, a szereplők vagy elhallgatták a terveket, vagy véletlenül kimondták, amit nem akartak.
Orbán Balázs új videós összeállításba mutatta be ahogyan a Tisza Párt szakértői több ponton is elszólták magukat az adópolitikáról, és ezzel lényegében elismerték, hogy adóemelésre készülnének. 

Orbán Balázs, a videó mellé azt írta: 

Ezt mindenkinek látnia kell! Titkolóztak, aztán jól lebuktak a Tisza Párt szakértői. Nem hiába akarták elrejteni a programjukat!

 

