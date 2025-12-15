Orbán Balázs: Zéró migráns, zéró integrációs költség – így tudjuk támogatni a családokat!

A GB News riportere az iránt érdeklődött Orbán Balázsnál – megjegyezve, hogy Angliában van, amit szinte mindenki biztosan tud Magyarországról: milyen a családpolitikája –, hogy tudvalévő, Magyarország az elsők között ismerte fel a csökkenő születésszámot, mint súlyos gazdasági és demográfiai fenyegetést, de mit tett és mennyire bizonyult eredményesnek ez a politika?

Orbán Balázs: Életre szóló kedvezmény az édesanyáknak

Fotó: orbanbalazsandras.hu

Orbán Balázs elmondta,

„Magyarországon azt csináljuk, hogy nem migrációra költünk, mivel nincsenek migránsaink. Így a GDP további 5-6 százaléka felszabadul, amit kifejezetten családpolitikai célokra fordítunk.”

A miniszterelnök politikai igazgatója azt is hozzátette, támogatni kell azokat az embereket, akik már eldöntötték, hogy házasságban akarnak élni, és gyermeket szeretnének vállalni.