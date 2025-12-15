Orbán Balázs: Zéró migráns, zéró integrációs költség – így tudjuk támogatni a családokat!

A GB News riportere az iránt érdeklődött Orbán Balázsnál – megjegyezve, hogy Angliában van, amit szinte mindenki biztosan tud Magyarországról: milyen a családpolitikája –, hogy tudvalévő, Magyarország az elsők között ismerte fel a csökkenő születésszámot, mint súlyos gazdasági és demográfiai fenyegetést, de mit tett és mennyire bizonyult eredményesnek ez a politika?
Orbán Balázs elmondta,
„Magyarországon azt csináljuk, hogy nem migrációra költünk, mivel nincsenek migránsaink. Így a GDP további 5-6 százaléka felszabadul, amit kifejezetten családpolitikai célokra fordítunk.”
A miniszterelnök politikai igazgatója azt is hozzátette, támogatni kell azokat az embereket, akik már eldöntötték, hogy házasságban akarnak élni, és gyermeket szeretnének vállalni.
Orbán Balázs: Életre szóló kedvezmény az édesanyáknak
A politikus hozzátette, 2025-ben vezették be, hogy a két, vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak életük végéig nem kell fizetni személyi jövedelemadót.
Ha valaki vállalja a gyermeknevelés felelősségét, ezért egy életre szóló kedvezményt kap.
Orbán Balázs rámutatott: Európa-szerte rosszak a statisztikák, nálunk viszont sikerült növelni a termékenységi rátát, emelkedett a házasságkötések száma, csökkent a válásoké, és csökkent az abortuszok száma anélkül, hogy a szabályozáson változtattunk volna.
Ezek komoly eredmények. A becsléseink szerint ennek a politikának köszönhetően mintegy 200 ezerrel több gyermek született, ezért megérte”
– hangsúlyozta Orbán Balázs.