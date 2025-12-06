Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Orbán Balázs

Orbán Balázsnak „malaca” van

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jegyzetek megírva, a Mikulás pedig hozott egy szerencsemalacot is. Minden készen áll a mai napra! – jelezte Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója a mai napon sorra kerülő kecskeméti Háborúellenes gyűlés előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsDPKDigitális Polgári KörHáborúellenes gyűlésOrbán Viktor

Újabb állomására érkezett a Digitális Polgári Körök által szervezett Háborúellenes gyűlése, melynek kecskeméti állomásán a két fő előadó Orbán Viktor és Orbán Balázs lesz.

Orbán Balázs is felszólal a DPK kecskeméti állomásán
Orbán Balázs is felszólal a DPK kecskeméti állomásán. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor ezúttal Kecskemétről üzen a béke hangján

Orbán Balázs a közösségi oldalán jelezte, hogy minden készen áll a mai napra. Még egy szerencsemalacot is kapott a Mikulástól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!