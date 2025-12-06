Orbán Balázsnak „malaca” van

A jegyzetek megírva, a Mikulás pedig hozott egy szerencsemalacot is. Minden készen áll a mai napra! – jelezte Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója a mai napon sorra kerülő kecskeméti Háborúellenes gyűlés előtt.
Újabb állomására érkezett a Digitális Polgári Körök által szervezett Háborúellenes gyűlése, melynek kecskeméti állomásán a két fő előadó Orbán Viktor és Orbán Balázs lesz.
