Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott politikája miatt

Egy szokatlanul kiélezett helyzetben, a lehető legnehezebb kérdést tárgyalták meg az uniós vezetők csütörtökön és péntek hajnalban Brüsszelben. „Valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács” – jelentette ki Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsot értékelő sajtótájékoztatón, pénteken. A magyar miniszterelnök szerint a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzék le Oroszországot, míg a maradék 10 százalékot a cseh, szlovák és magyar hozzászólások tették ki, amelyek „arról szóltak, hogyan csináljunk békét”.
Orbán Viktor szerint a tárgyalásokat megelőzően egy közvetlen, azonnali és súlyos veszély volt: a befagyasztott orosz vagyon ügye. A miniszterelnök meglátása szerint ezt – a szövetségeseink, Szlovákia és Csehország segítségével – meg kellett akadályozni, mert különben háborúhoz vezethetett volna Oroszországgal.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Brüsszel, 2025.12.19.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben, 2025. december 19-én hajnalban 
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott döntései miatt

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kimaradt a befagyasztott orosz vagyon-ügyből, és kimarad a közös uniós hitelfelvételből is. 

Az Európai Néppárt a vezető háborús párt, onnan jön minden baj, és ezt egy német (Manfred Weber – a szerk.) vezeti” 

– emelte ki Orbán Viktor.

„Ez az a tény, ami a következő hetekben elemi erővel tör majd föl a nyugat-európai politikában, ugyanis mindenkinek haza kell mennie, és be kell mennie a parlamentbe, s el kell magyarázni, hogy miről van szó”. 

A nemzeti parlamentekben pedig „föl fognak állni azok, akik nem háborúpártiak. És jönnek a számok, és ki fog derülni, hogy fizetnek, mint a katonák.”

Azt hiszem, hogy a háború folytatása szempontjából egy döntő pillanatban vagyunk” – nyilatkozta a miniszterelnök.

Sorsdöntő fordulat Brüsszelben, eddig nem látott képeket osztott meg Orbán Viktor

Magyarország kimarad az Ukrajnának felvett uniós hitelből

Az Európai Unió a hitelpiacról felvett kölcsönt ad az ukránoknak, amit az ukránok a tervek szerint majd vissza fognak fizetni. De az ukránok nem tudnak fizetni, mert nincsenek olyan helyzetben – mondta Orbán Viktor. 

Viszont „a kölcsönt valakinek vissza kell fizetni”, és ha ez nem Ukrajna lesz, akkor az európai uniós tagállamoknak kell fizetniük.

Ebből a kötelezettségből sikerült kimaradni nekünk magyaroknak, valamint a cseheknek és a szlovákoknak, jegyezte meg.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Brüsszel, 2025.12.19.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben, 2025. december 19-én hajnalban
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A közös hitelfelvételhez módosítani kellene a közös EU- költségvetést, amihez egyhangú döntés kell, részletezte Orbán Viktor. „Ezért tárgyaltam a nagy fiúkkal”. Magyarország vétójogával élve megakadályozhatta volna a hitelfelvételt, de egyedül ehhez „nem lett volna elég erőnk”. 

Ezért volt szükség szövetségesekre, amit a cseh és a szlovák miniszterelnök támogatásával elértünk.

Orbán Viktor kiemelte: Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök is „jól harcolt” Brüsszelben, hozzátéve, hogy a csehek  éppen azért választották újra Babist, hogy ne engedje a pénzüket Ukrajnába vinni.

 

 

