Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott politikája miatt

Orbán Viktor szerint a tárgyalásokat megelőzően egy közvetlen, azonnali és súlyos veszély volt: a befagyasztott orosz vagyon ügye. A miniszterelnök meglátása szerint ezt – a szövetségeseink, Szlovákia és Csehország segítségével – meg kellett akadályozni, mert különben háborúhoz vezethetett volna Oroszországgal.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben, 2025. december 19-én hajnalban

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott döntései miatt

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kimaradt a befagyasztott orosz vagyon-ügyből, és kimarad a közös uniós hitelfelvételből is.

Az Európai Néppárt a vezető háborús párt, onnan jön minden baj, és ezt egy német (Manfred Weber – a szerk.) vezeti”

– emelte ki Orbán Viktor.

„Ez az a tény, ami a következő hetekben elemi erővel tör majd föl a nyugat-európai politikában, ugyanis mindenkinek haza kell mennie, és be kell mennie a parlamentbe, s el kell magyarázni, hogy miről van szó”.

A nemzeti parlamentekben pedig „föl fognak állni azok, akik nem háborúpártiak. És jönnek a számok, és ki fog derülni, hogy fizetnek, mint a katonák.”

Azt hiszem, hogy a háború folytatása szempontjából egy döntő pillanatban vagyunk” – nyilatkozta a miniszterelnök.