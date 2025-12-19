Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott politikája miatt

Orbán Viktor szerint a tárgyalásokat megelőzően egy közvetlen, azonnali és súlyos veszély volt: a befagyasztott orosz vagyon ügye. A miniszterelnök meglátása szerint ezt – a szövetségeseink, Szlovákia és Csehország segítségével – meg kellett akadályozni, mert különben háborúhoz vezethetett volna Oroszországgal.
Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott döntései miatt
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kimaradt a befagyasztott orosz vagyon-ügyből, és kimarad a közös uniós hitelfelvételből is.
Az Európai Néppárt a vezető háborús párt, onnan jön minden baj, és ezt egy német (Manfred Weber – a szerk.) vezeti”
– emelte ki Orbán Viktor.
„Ez az a tény, ami a következő hetekben elemi erővel tör majd föl a nyugat-európai politikában, ugyanis mindenkinek haza kell mennie, és be kell mennie a parlamentbe, s el kell magyarázni, hogy miről van szó”.
A nemzeti parlamentekben pedig „föl fognak állni azok, akik nem háborúpártiak. És jönnek a számok, és ki fog derülni, hogy fizetnek, mint a katonák.”
Azt hiszem, hogy a háború folytatása szempontjából egy döntő pillanatban vagyunk” – nyilatkozta a miniszterelnök.
Magyarország kimarad az Ukrajnának felvett uniós hitelből
Az Európai Unió a hitelpiacról felvett kölcsönt ad az ukránoknak, amit az ukránok a tervek szerint majd vissza fognak fizetni. De az ukránok nem tudnak fizetni, mert nincsenek olyan helyzetben – mondta Orbán Viktor.
Viszont „a kölcsönt valakinek vissza kell fizetni”, és ha ez nem Ukrajna lesz, akkor az európai uniós tagállamoknak kell fizetniük.
Ebből a kötelezettségből sikerült kimaradni nekünk magyaroknak, valamint a cseheknek és a szlovákoknak, jegyezte meg.
A közös hitelfelvételhez módosítani kellene a közös EU- költségvetést, amihez egyhangú döntés kell, részletezte Orbán Viktor. „Ezért tárgyaltam a nagy fiúkkal”. Magyarország vétójogával élve megakadályozhatta volna a hitelfelvételt, de egyedül ehhez „nem lett volna elég erőnk”.
Ezért volt szükség szövetségesekre, amit a cseh és a szlovák miniszterelnök támogatásával elértünk.
Orbán Viktor kiemelte: Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök is „jól harcolt” Brüsszelben, hozzátéve, hogy a csehek éppen azért választották újra Babist, hogy ne engedje a pénzüket Ukrajnába vinni.