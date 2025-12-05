Orbán Viktor: Ha a Tisza jön, a bérmegállapodás egy pillanat alatt szétesik

Ha a Tisza programja életbe lép, a „minimálbér-emelést el lehet felejteni" – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban az MTVA óbudai stúdiójában, 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Fotó: Kaiser Ákos / MTI/MKF

A kormányfő kiemelte:

a bérmegállapodás megkötői abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig változás esetén „ez a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan".

Orbán Viktor borzalmasnak, agybajszerűnek nevezte a Tisza Párt programját, rámutatva: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz, míg a jobboldal azt gondolja, hogy az azt megtermelőknél van a pénz legjobb helye, így egyetlen ponton, a családok támogatásánál avatkozik be, mert azt szeretné, hogy a gyermekesek ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.

A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, miközben pénzt küldene Brüsszelbe az ukrajnai háború finanszírozására – közölte.