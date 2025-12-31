Orbán Viktor 13 órakor élőben évzáró interjút ad

A miniszterelnök évzáró interjút ad, amelyet közösségimédia-felületén is lehet élőben követni. Orbán Viktor korábbi rejtélyes posztja az év utolsó napjára is tartogatott meglepetést.
13:00-kor élőben itt, a Facebookon. Kövessétek ti is! – írta Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor: Felvétel!
A miniszterelnök évzáró interjút ad, amelyet közösségimédia-felületén is lehet élőben követni. Korábban megírtuk, hogy az év utolsó napjára is tartogat meglepetést Orbán Viktor; a miniszterelnök saját közösségi oldalán rejtélyes üzenetet tett közzé:
3...2...1... és felvétel.
Az évzáró interjúról az Origo is beszámol frissülő cikkben.
