Orbán Viktor: 2026-ban lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás

A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett Háborúellenes gyűlésen, Kecskeméten.
Orbán Viktor azt mondta: amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.

Orbán Viktor A digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlés résztvevői Kecskeméten 2025. december 6-án.MTI/Máthé Zoltán
Háborúellenes gyűlés Kecskeméten. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban"

 – mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba, viszont ha nem Brüsszel-párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.

 

 

