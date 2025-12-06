Orbán Viktor: 2026-ban lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás

Orbán Viktor azt mondta: amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.

Háborúellenes gyűlés Kecskeméten. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban"

– mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba, viszont ha nem Brüsszel-párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.