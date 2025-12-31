Hírlevél
magyarország

Orbán Viktor: 2026 a háborús döntés éve lesz

A magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez – hangsúlyozta a miniszterelnök az év utolsó napján adott interjújában.
magyarország

Magyarországra nézve arra a kérdésre kellett választ adnunk, hogy mi az amerikai béketörekvéseket támogatjuk, vagy a brüsszeli háborús döntést támogatjuk – mondta a miniszterelnök a köztévének adott év végi interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, most '26-ban is 

a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez. 

Hangsúlyozta, ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk. 

2026 az a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor az interjúban úgy fogalmazott, arra kér mandátumot a magyaroktól, hogy

 kimaradjunk az európai háborúból.

Mint mondta, azt szeretné tőlük kérni, hogy abban erősítsék meg, arra hatalmazzák fel, hogy tartsa kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.

 

