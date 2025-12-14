Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon felhasználása felér egy hadüzenettel

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút a Mandinernek. A miniszterelnök a beszélgetés során hangsúlyozta: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt.

Orbán Viktor szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja

Fotó: MTI

Véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal. A Washington–Moszkva–Isztambul tengely mentén tett diplomáciai utakról kijelentette: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben.

„Amerika békét akar, Európa meg háborút”.

– hangsúlyozta

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról kijelentette:

„Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.”

A Digitális Polgári Körökről szólva kiemelte: a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. „Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem" – tette hozzá, sorsfordítónak nevezve a 2026-os választást.

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény egy fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján tényként kezelendő, hogy a nevelő bűncselekményt követett el.

A kormányfő kijelentette: a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita.