Sorsdöntő fordulat Brüsszelben, eddig nem látott képeket osztott meg Orbán Viktor

Az Európai Tanács december 18-án reggel 9-kor kezdődő ülésén estére a tagállami vezetőknek sikerült közös zárókövetkeztetéseket elfogadniuk a napirend szinte valamennyi pontjában, kivéve az Ukrajna pénzügyi támogatásáról szóló napirendi pontot, amelyről egészen péntek hajnalig folyt a vita, ahogy arra előzetesen számítani lehetett. Péntek hajnalra kiderült, hogy Orbán Viktor sikeresen megvédte a magyar érdekeket az uniós csúcson.

Rendkívüli diplomáciai sikert ért el a magyar miniszterelnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján. A maratoni, péntek hajnalig tartó tárgyalások végére Orbán Viktor erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült elhárítani az azonnali háborús veszélyt, és megakadályozni, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozza Ukrajnát. Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto



Orbán Viktor sikeresen megvédte Magyarország érdekeit Brüsszelben

Az európai kormány- és államfők este kilenckor kezdtek tárgyalni az Ukrajnának nyújtott kölcsönről, és az órákig tartó eredménytelen vita után úgy döntöttek, leveszik napirendi pontról a részben befagyasztott orosz vagyonból fedezett kártérítési hitelcsomag megszavazását.

Végül hajnali három óra előtt nem sokkal jelentette be António Costa, az Európai Tanács elnöke X-oldalán, hogy megállapodás született.