Sorsdöntő fordulat Brüsszelben, eddig nem látott képeket osztott meg Orbán Viktor

Rendkívüli diplomáciai sikert ért el a magyar miniszterelnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján. A maratoni, péntek hajnalig tartó tárgyalások végére Orbán Viktor erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült elhárítani az azonnali háborús veszélyt, és megakadályozni, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozza Ukrajnát.
Az Európai Tanács december 18-án reggel 9-kor kezdődő ülésén estére a tagállami vezetőknek sikerült közös zárókövetkeztetéseket elfogadniuk a napirend szinte valamennyi pontjában, kivéve az Ukrajna pénzügyi támogatásáról szóló napirendi pontot, amelyről egészen péntek hajnalig folyt a vita, ahogy arra előzetesen számítani lehetett. Péntek hajnalra kiderült, hogy Orbán Viktor sikeresen megvédte a magyar érdekeket az uniós csúcson.

Orbán Viktor sikeresen megvédte Magyarország érdekeit Brüsszelben
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto


Az európai kormány- és államfők este kilenckor kezdtek tárgyalni az Ukrajnának nyújtott kölcsönről, és az órákig tartó eredménytelen vita után úgy döntöttek, leveszik napirendi pontról a részben befagyasztott orosz vagyonból fedezett kártérítési hitelcsomag megszavazását. 

Végül hajnali három óra előtt nem sokkal jelentette be António Costa, az Európai Tanács elnöke X-oldalán, hogy megállapodás született. 

Orbán Viktor a brüsszeli csúcs után

Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalás után nyilatkozva elmondta, szerencse, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetősége lekerült a napirendről, mert szerinte Európa ezzel azonnal belerántotta volna magát a háborúra. 

Beszélt arról is, hogy a tárgyalás során azt szorgalmazta, az Ukrajna háborújára szánt pénzt fordítsák inkább a béke előmozdítására az amerikai kezdeményezést támogatva.

Elmondta, hogy sikerült elérni, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradjon egy közös, Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönből, amelyet szerinte soha nem fogunk visszakapni.

Ez valójában egy hitelnek álcázott támogatás”

- jegyezte meg.

A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része”

- hangsúlyozta a miniszterelnök.

Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy a háború folytatása szempontjából rossz hírekkel szolgálhat, mert bár Magyarországnak ebből most sikerült kimaradnia, de Európa továbbra is támogatja a háborút.

