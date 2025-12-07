Orbán Viktor: A család az első – nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét

A miniszterelnök posztja a 2026-os választásnak arra a tétjére is felhívja a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb kérdés, az az, hogy megmarad-e a választás után is a Fidesz kormánynak az a következetes, családbarát politikája, ami az elmúlt évtizedben számos intézkedéssel segítette a magyar családokat. A CSOK, a babaváró hitel, a 25 év alattiak SZJA-mentessége, az édesanyák adókedvezménye és a 13. havi nyugdíj visszaállítása mind veszélybe kerül ha a megszorításokat tervező ellenzék kerülne kormányra.