Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor: A család az első – nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök újabb határozott üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán utalva a 2026-os választás tétjére. Orbán Viktor kormányfő szerint a család nemcsak érték, hanem a nemzet jövőjének záloga is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorcsaládbarát kormányválasztáscsaládbarát

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden erejével megvédi a családokat és a gyermekeket azoktól a brüsszeli és hazai politikai kísérletektől, amelyek veszélyeztetik a következő nemzedék jövőjét.

A család az első, a család érték, és létkérdés a nemzet jövője szempontjából. Mi nem hagyjuk, hogy tönkre tegyék a gyerekeink jövőjét!”

- írta Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök posztja a 2026-os választásnak arra a tétjére is felhívja a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb kérdés, az az, hogy megmarad-e a választás után is a Fidesz kormánynak az a következetes, családbarát politikája, ami az elmúlt évtizedben számos intézkedéssel segítette a magyar családokat. A CSOK, a babaváró hitel, a 25 év alattiak SZJA-mentessége, az édesanyák adókedvezménye és a 13. havi nyugdíj visszaállítása mind veszélybe kerül ha a megszorításokat tervező ellenzék kerülne kormányra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!