Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

Durva

Brutális támadás Németország ellen – hatalmas baj a Bundestagban

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A gazdák jól látják, hogy Brüsszelben megkurtítják az ő pénzüket

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök a Patrióta műsorában adott interjút az újabb brüsszeli uniós csúcs előtt. Orbán Viktor az interjúban többek között elmondta, hogy a gazdák jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket Brüsszelben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorgazdatüntetésekmezőgazdaságEurópai Unióbrüsszeli politika

Orbán Viktor az interjúban többek között elmondta, hogy a gazdák jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket. Tehát az Európai Unió mezőgazdaságra, vidékre jóval kevesebb pénzt akar fordítani a következő hét évben, mint amit eddig tett, mint amit eddig költött.

Orbán Viktor a Patrióta műsorában adott interjút
Orbán Viktor a Patrióta műsorában adott interjút (FORRÁS: FACEBOOK)

 

Orbán Viktor: A Brüsszelből erőltetett zöld program kárvallottjai a gazdák és a vidéki Európa

A miniszterelnök hozzátette:

Meglehet, hogy kell Ukrajnának is pénzt adni, én ezt vitatom, de ettől még ők ezt gondolhatják is, de semmiképpen nem a parasztok zsebéből. Tehát itt egy nagyon komoly, több éven át tartó agrártiltakozási hullámnak a nyitó eseménye lesz.

A teljes interjú ide kattintva érhető el.

Háborúra készülnek – Orbán Viktor drámai dolgokról beszélt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!