Orbán Viktor: A gazdák jól látják, hogy Brüsszelben megkurtítják az ő pénzüket

Orbán Viktor az interjúban többek között elmondta, hogy a gazdák jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket. Tehát az Európai Unió mezőgazdaságra, vidékre jóval kevesebb pénzt akar fordítani a következő hét évben, mint amit eddig tett, mint amit eddig költött.

Orbán Viktor a Patrióta műsorában adott interjút (FORRÁS: FACEBOOK)

Orbán Viktor: A Brüsszelből erőltetett zöld program kárvallottjai a gazdák és a vidéki Európa

A miniszterelnök hozzátette:

Meglehet, hogy kell Ukrajnának is pénzt adni, én ezt vitatom, de ettől még ők ezt gondolhatják is, de semmiképpen nem a parasztok zsebéből. Tehát itt egy nagyon komoly, több éven át tartó agrártiltakozási hullámnak a nyitó eseménye lesz.

