Orbán Viktor: A háborúnak minél előbb véget kell érnie, hogy ne vesszen oda több emberélet

A szomszédunkban zajló tragikus háborúban nap mint nap emberek halnak meg, és minden elvesztett élet után árvák, özvegyek és gyászoló édesanyák maradnak hátra. Erről is beszélt Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen.
A háborúnak minél előbb véget kell érnie, hogy ne vesszen oda több emberélet − fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Alapvetően is fájdalmas, de különösen akkor, ha a szomszédban zajlik. Nemcsak az a fájdalmas, hogy emberek halnak meg, hanem minden halott után marad özvegy, árvák − minden egyes halott egy emberi tragédia − világított rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor, DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Orbán Viktor: A háborúnak mielőtt véget kell vetni
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

 

 

