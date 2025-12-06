Orbán Viktor: A háborúnak minél előbb véget kell érnie, hogy ne vesszen oda több emberélet

A szomszédunkban zajló tragikus háborúban nap mint nap emberek halnak meg, és minden elvesztett élet után árvák, özvegyek és gyászoló édesanyák maradnak hátra. Erről is beszélt Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen.
A háborúnak minél előbb véget kell érnie, hogy ne vesszen oda több emberélet − fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Alapvetően is fájdalmas, de különösen akkor, ha a szomszédban zajlik. Nemcsak az a fájdalmas, hogy emberek halnak meg, hanem minden halott után marad özvegy, árvák − minden egyes halott egy emberi tragédia − világított rá a miniszterelnök.
