Orbán Viktor: A háborúnak minél előbb véget kell érnie, hogy ne vesszen oda több emberélet

A háborúnak minél előbb véget kell érnie, hogy ne vesszen oda több emberélet − fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Alapvetően is fájdalmas, de különösen akkor, ha a szomszédban zajlik. Nemcsak az a fájdalmas, hogy emberek halnak meg, hanem minden halott után marad özvegy, árvák − minden egyes halott egy emberi tragédia − világított rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor: A háborúnak mielőtt véget kell vetni

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály