Orbán Viktor: A kormányülés olyan, mint a Fradi-leves, minden van benne

Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki kormányülés előtt a közösségi oldalán adott rövid összefoglalót a tanácskozás napirendjéről.

A miniszterelnök friss videós bejegyzésében betekintést adott a csütörtöki kormányülés témáiba. Orbán Viktor szerint a tanácskozás fő napirendi pontja az uniós csúcsra való felkészülés, ahol ismét az lesz a tét, megy-e a magyarok pénze Ukrajnába. A kormányfő emellett jó híreket is ígért: döntések születnek a lakossági energiatárolás támogatásáról is Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor: A kormány bonyolult brüsszeli tárgyalásokra készül

A kormányfő a videós üzenetében elmondta, hogy a kormányülés középpontjában az uniós csúcsra való felkészülés áll, amelyre jövő héten Brüsszelben kerül sor. Orbán Viktor szerint az esemény „fejnehéz” lesz, hiszen bonyolult tárgyalássorozat vár a tagállamokra.

Végül is jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben, az egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk meg magunkat, amit úgy fordítok le: megy-e a magyarok pénze Ukrajnába, meg tudjuk-e ezt akadályozni, milyen jogi cseleket eszelt ki a bizottság, és hogyan kell majd azokra válaszolni”

– fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormányülés nagy részét a jogi és politikai felkészülés teszi ki. Mint mondta, a magyar álláspont továbbra is világos. Magyarország nem támogatja, hogy az uniós forrásokat Ukrajna finanszírozására használják fel, különösen nem a befagyasztott magyar pénzek rovására.

A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem csak konfliktusok és vitás ügyek szerepelnek a napirenden.

Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket a lakossági energiatárolás támogatása ügyében”

– mondta Orbán Viktor.