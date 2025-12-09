Orbán Viktor: A kormányülés olyan, mint a Fradi-leves, minden van benne

Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki kormányülés előtt a közösségi oldalán adott rövid összefoglalót a tanácskozás napirendjéről.
Orbán Viktor: A kormány bonyolult brüsszeli tárgyalásokra készül
A kormányfő a videós üzenetében elmondta, hogy a kormányülés középpontjában az uniós csúcsra való felkészülés áll, amelyre jövő héten Brüsszelben kerül sor. Orbán Viktor szerint az esemény „fejnehéz” lesz, hiszen bonyolult tárgyalássorozat vár a tagállamokra.
Végül is jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben, az egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk meg magunkat, amit úgy fordítok le: megy-e a magyarok pénze Ukrajnába, meg tudjuk-e ezt akadályozni, milyen jogi cseleket eszelt ki a bizottság, és hogyan kell majd azokra válaszolni”
– fogalmazott a miniszterelnök.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormányülés nagy részét a jogi és politikai felkészülés teszi ki. Mint mondta, a magyar álláspont továbbra is világos. Magyarország nem támogatja, hogy az uniós forrásokat Ukrajna finanszírozására használják fel, különösen nem a befagyasztott magyar pénzek rovására.
A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem csak konfliktusok és vitás ügyek szerepelnek a napirenden.
Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket a lakossági energiatárolás támogatása ügyében”
– mondta Orbán Viktor.