Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, hogy mi a legnagyobb versenyelőnye Magyarországnak

1 órája
Ha ma megnézzük, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán ViktorFidesz-KDNPminiszterelnökMagyarországOrbán-kormány

A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egy egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye van Magyarországnak – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának, OrbánViktor, 2025.12.31.
Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök hozzátette:

Ha ma megnézzük, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

