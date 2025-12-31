Orbán Viktor elmondta, hogy mi a legnagyobb versenyelőnye Magyarországnak

Ha ma megnézzük, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egy egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye van Magyarországnak – mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
Ha ma megnézzük, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg!
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
