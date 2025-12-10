Orbán Viktor a Messengeren is hasít

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem egészen egy hete indította el Orbán Viktor hírcsatornáját a Messengeren.

Orbán Viktor újabb hírt szállít – Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A 100 ezer fölötti csatlakozóval ez lett messze a legnagyobb Facebook Messenger-csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orbán Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.