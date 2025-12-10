Orbán Viktor a Messengeren is hasít

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Napok alatt ez lett Magyarországon a legnagyobb Messenger-csatorna – számol be a Ripost Orbán Viktor miniszterelnök chatcsatornájának szárnyalásáról.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem egészen egy hete indította el Orbán Viktor hírcsatornáját a Messengeren.

Orbán Viktor újabb hírt szállít.
Orbán Viktor újabb hírt szállít – Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A 100 ezer fölötti csatlakozóval ez lett messze a legnagyobb Facebook Messenger-csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orbán Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.

Orbán Viktor bemutatta a hírcsatornáját, több tízezren jelentkeztek

Még pár nap és visszatérek, de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk. Indul a chatcsatornám, ahol rendszeresen személyes üzenetet küldök majd neked az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről”

– írta akkor közösségi oldalán.

A chatcsatorna több mint 100 ezres létszáma mellett a Digitális Polgári Körök Facebook-csoportjainak összesített taglétszáma 240 ezer, a Harcosok Klubjában pedig közel 50 ezren vannak.

A Ripost cikke ide kattintva olvasható.

 

