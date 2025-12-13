Orbán Viktor: A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút

Magyarországon a Tisza Párt és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel – jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson. Mutatjuk a részleteket!
A kormányfő hozzátette:
Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak!
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
