Orbán Viktor: A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyarországon a Tisza Párt és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel – jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson. Mutatjuk a részleteket!
migrációTisza PártBrüsszel diktálOrbán ViktorDK

Magyarországon a Tisza Párt és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

Mohács, 2025. december 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő hozzátette:

Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Azokat az álmokat próbálom valóra váltani, amit a magyarok magukkal visznek sok ideje

 

