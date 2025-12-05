Így várja Orbán Viktor a Mikulást

Hírlevél
15 órája
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök egy Facebook-videóban árulta el, hogyan készül a Mikulásra. Orbán Viktor a mai napig kipucolja és kiteszi a cipőjét december 5-én este, és minden évben kap is valamit.
Orbán ViktorMikulásmikulás csizma

Orbán Viktor december 5-én, a Mikulás előestéjén osztott meg egy személyes hangvételű videót a közösségi oldalán.

Orbán Viktor bevallotta, hogy ő is várja a Mikulást
A miniszterelnök egy Facebook-videóban árulta el, hogyan készül a Mikulásra. Orbán Viktor a mai napig kipucolja és kiteszi a cipőjét december 5-én este, és minden évben kap is valamit. Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Orbán Viktor bevallotta, hogy ő is várja a Mikulást

A miniszterelnök ezúttal nem politikáról, hanem családi szokásokról és a Mikulást váró gyermeki lelkesedésről beszélt. Arról, hogyan készül minden évben a Mikulás érkezésére.

Egyszer gyerek, mindig gyerek”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki elárulta, hogy minden december 5-én este kipucolja és kiteszi a cipőjét vagy csizmáját, és reggelre mindig talál benne valamit.

Öt gyerekünk van. A feleségem már nem teszi ki a saját cipőjét valamilyen okból. Talán nem bízik bennem, vagy a Mikulásban. De én kiteszem a sajátomat, ki is pucolom, és mindig kapok is valamit"

- mondta a kormányfő.

A miniszterelnök hozzátette, hogy az édesanyja minden évben külön gondol arra, hogy neki is jusson egy kis meglepetés:

Van pótküldemény is, mert az édesanyám akkor is, ha nem tettem ki Fehérváron a cipőmet, félretesz nekem egy csomagot, amit aztán később odaad.”

 

