Így várja Orbán Viktor a Mikulást

Orbán Viktor december 5-én, a Mikulás előestéjén osztott meg egy személyes hangvételű videót a közösségi oldalán.

A miniszterelnök egy Facebook-videóban árulta el, hogyan készül a Mikulásra. Orbán Viktor a mai napig kipucolja és kiteszi a cipőjét december 5-én este, és minden évben kap is valamit. Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor bevallotta, hogy ő is várja a Mikulást

A miniszterelnök ezúttal nem politikáról, hanem családi szokásokról és a Mikulást váró gyermeki lelkesedésről beszélt. Arról, hogyan készül minden évben a Mikulás érkezésére.

Egyszer gyerek, mindig gyerek”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki elárulta, hogy minden december 5-én este kipucolja és kiteszi a cipőjét vagy csizmáját, és reggelre mindig talál benne valamit.

Öt gyerekünk van. A feleségem már nem teszi ki a saját cipőjét valamilyen okból. Talán nem bízik bennem, vagy a Mikulásban. De én kiteszem a sajátomat, ki is pucolom, és mindig kapok is valamit"

- mondta a kormányfő.

A miniszterelnök hozzátette, hogy az édesanyja minden évben külön gondol arra, hogy neki is jusson egy kis meglepetés: