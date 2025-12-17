Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek, újra naggyá teszik Európát

„Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália” – összegzett a miniszterelnök.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Patrióták EP-frakció vezetőivel (b-j: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Andrej Babis és Geert Wilders). (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor hozzátette: