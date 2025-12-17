Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Videó

Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek, újra naggyá teszik Európát

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A Patrióták bicepszet növesztettek! Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelAndrej BabisPatriótákEurópai Parlament

„Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália” – összegzett a miniszterelnök.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Patrióták EP-frakció vezetőivel (b-j: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Andrej Babis és Geert Wilders). (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Patrióták EP-frakció vezetőivel (b-j: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Andrej Babis és Geert Wilders). (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor hozzátette: 

Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!