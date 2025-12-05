Orbán Viktor nem kertelt, ez a véleménye a Tiszáról

Orbán Viktor a Facebookon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza gazdasági terve szerinte klasszikus baloldali megszorítócsomag. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a baloldali közgazdászok és gazdasági szakemberek „akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki”. A bejegyzés második mondatában Orbán Viktor már egy régi szovjet viccel utalt a baloldali megszorítócsomagra.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő szerint a Tisza programjának középpontjában radikális adóemelést jelentő progresszív adó, a vállalkozások megsarcolása, valamint nyugdíj- és egészségügyi privatizáció áll. Orbán Viktor úgy véli, a Tisza gazdasági elképzelései a baloldali politikára jellemző, a lakosságot és a vállalkozásokat terhelő lépésekre épülnek.

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, érdemes „harcolni” a Tisza által javasolt irány ellen, majd hozzátette: „Meg is tesszük!”

A kormány érvelése szerint a Tisza terve veszélyt jelentene a gazdaságra

Orbán Viktor értékelése szerint a Tisza által javasolt gazdaságpolitikai lépések adóemeléseket és megszorításokat hoznának, amelyek a jelenlegi gazdasági környezetben különösen kockázatosak lennének. A kormányfő állítása szerint a progresszív adó bevezetése különösen a munkavállalókat és a vállalkozásokat terhelné, és gyengítené a gazdasági növekedést.