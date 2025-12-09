Orbán Viktor: A világ nagy része békét és fejlődést akar – ezért tárgyalunk Paraguayjal

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy harminc év után újra paraguayi elnök érkezett látogatóba Magyarországra.

Harminc év után ismét paraguayi elnök érkezett Magyarországra. Santiago Peña államfővel Orbán Viktor miniszterelnök folytatott tárgyalásokat Budapesten, amelyek középpontjában a béke és a gazdasági együttműködés állt. Fotó: Facebook

Orbán Viktor szerint miközben Európa háborús készültségben él, a világ jelentős része – így Paraguay is – a fejlődésre és a partnerségre törekszik

Santiago Peña paraguayi államfőt Budapesten a magyar kormányfő fogadta, akinek a közlése szerint a tárgyalás fókuszában a béke és a gazdasági együttműködés állt. A miniszterelnök a bejegyzésében éles kontrasztot vont Európa és a világ más régiói között.

Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne”

- írta Orbán Viktor, aki szerint Paraguay ebbe a békepárti, fejlődésre építő világképbe illeszkedik, mivel Santiago Peña elnök egy átfogó gazdasági és társadalmi fejlesztési programot indított amelynek a sikeres megvalósításához nemzetközi partnereket keres.

A magyar kormányfő kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív, sikeres kormányzás referenciapontjává vált:

Az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek.”

Orbán Viktor szerint Magyarország és Paraguay hasonló értékrendet vall a nemzeti szuverenitás, a családbarát politika és a békés fejlődés terén, ezért a két ország közötti együttműködés természetes szövetségre épülhet.

Ezért Peña elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez”

- zárta bejegyzését a miniszterelnök.