Rendkívüli

Orbán Viktor: A világ nagy része békét és fejlődést akar – ezért tárgyalunk Paraguayjal

Harminc év után ismét paraguayi elnök érkezett Magyarországra. Santiago Peña államfővel Orbán Viktor miniszterelnök folytatott tárgyalásokat Budapesten, amelyek középpontjában a béke és a gazdasági együttműködés állt.
Orbán ViktorA béke szigeteParaguay

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy harminc év után újra paraguayi elnök érkezett látogatóba Magyarországra. 

Orbán Viktor szerint miközben Európa háborús készültségben él, a világ jelentős része – így Paraguay is – a fejlődésre és a partnerségre törekszik
Harminc év után ismét paraguayi elnök érkezett Magyarországra. Santiago Peña államfővel Orbán Viktor miniszterelnök folytatott tárgyalásokat Budapesten, amelyek középpontjában a béke és a gazdasági együttműködés állt.

Orbán Viktor szerint miközben Európa háborús készültségben él, a világ jelentős része – így Paraguay is – a fejlődésre és a partnerségre törekszik

Santiago Peña paraguayi államfőt Budapesten a magyar kormányfő fogadta, akinek a közlése szerint a tárgyalás fókuszában a béke és a gazdasági együttműködés állt. A miniszterelnök a bejegyzésében éles kontrasztot vont Európa és a világ más régiói között.

 Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne”

- írta Orbán Viktor, aki szerint Paraguay ebbe a békepárti, fejlődésre építő világképbe illeszkedik, mivel Santiago Peña elnök egy átfogó gazdasági és társadalmi fejlesztési programot indított amelynek a sikeres megvalósításához nemzetközi partnereket keres.

A magyar kormányfő kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív, sikeres kormányzás referenciapontjává vált:

Az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek.”

Orbán Viktor szerint Magyarország és Paraguay hasonló értékrendet vall a nemzeti szuverenitás, a családbarát politika és a békés fejlődés terén, ezért a két ország közötti együttműködés természetes szövetségre épülhet.

Ezért Peña elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez”

- zárta bejegyzését a miniszterelnök.

 

