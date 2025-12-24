Orbán Viktor üzent a magyaroknak!

A miniszterelnök békés, boldog ünnepet kívánt mindenkinek. Több karácsonyi pillanatát, emlékét is megosztotta Orbán Viktor a napokban Facebook-oldalán.
Békés, boldog karácsonyt mindenkinek! – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: A legemlékezetesebb dolog a karácsonyból a narancs illata
Orbán Viktor korábban elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik.
Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét”
– mondta.
A miniszterelnök karácsonyra
azt üzente a magyaroknak, azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.
