orbán viktor

Orbán Viktor üzent a magyaroknak!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök békés, boldog ünnepet kívánt mindenkinek. Több karácsonyi pillanatát, emlékét is megosztotta Orbán Viktor a napokban Facebook-oldalán.
orbán viktoráldottkarácsonyünnep

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek! – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Áldott karácsonyt!
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: A legemlékezetesebb dolog a karácsonyból a narancs illata

Orbán Viktor korábban elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik.

Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét”

– mondta.

A miniszterelnök karácsonyra

azt üzente a magyaroknak, azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.

 

